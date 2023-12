Dengue: el ministro Aníbal Gómez desmintió dichos de una diputada

El ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, repudió los dichos de la diputada de Nuevo País Gabriela Neme sobre supuestas irregularidades y amenazas por parte del organismo sanitario a laboratorios públicos y privados para que no informen sobre los casos de dengue que hay en la provincia.

Al respecto, el funcionario de la cartera de salud, manifestó que esto “ocurrió el jueves 28 en un vivo realizada por la legisladora a través de sus redes sociales” estimando que “esta ya es una acción llevada a cabo en otras oportunidades, lo que evidencia que es el medio que utiliza permanentemente para hacer política, mentir y agraviar”, asegurando con firmeza que lo más doloroso que pueda existir es “hacer política con la salud de la gente”.

“Desde el Ministerio trabajamos con seriedad y compromiso y estamos permanentemente haciendo lo posible para ayudar a la población formoseña” manifestó y ante ellos aseguró que “las críticas bien intencionadas de errores o de cosas para corregir siempre nos parecieron bien y las tomamos de buena manera”.

Pero señaló que “ante una denuncia tan grave como la realizada, en donde acusan que el Ministro de Desarrollo Humano prohíbe a los laboratorios privados a que informen los casos de dengue y, que en el caso que lo hiciera se le habilitará el laboratorio, es una denuncia muy grave que lastima a muchas personas”.

Ante esto, Gómez informó que “se dirigieron al Colegio Bioquímicos solicitando formalmente que comuniquen si algún funcionario del organismo de salud ha realizado el pedido denunciado a algún miembro de esa entidad”.

Posteriormente, afirmó que “por nota desde el Colegio han negado el hecho ya que han preguntado a sus laboratorios si alguno ha recibido este tipo de presión y la respuesta fue una negación rotunda”.

Tal es así que exclamó que de esta manera “se nota y se desenmascara la mentira de la diputada Neme” además explicó que “tantos los laboratorios privados como públicos deben si o si informar los casos existentes, ya que el dengue es una enfermedad que se encuentra comprendida en la ley nacional que establece información y denuncia obligatoria”.

“Es decir, un bioquímico que detecta un caso de dengue está obligado a comunicar y, además nosotros al recibir diariamente esas notificaciones realizamos un análisis sobre la situación”, aclarando que este mismo procedimiento se lleva a cabo con “muchas otras patologías con el objetivo de poder determinar las acciones más adecuadas para combatir la enfermedad”.

Retomando la acción llevada a cabo por la legisladora Neme, el ministro Gómez esbozó que “no es la primera vez que hace esto, es más es una repetición que evidencia su modus operandi para mentir y difamar permanentemente” ante lo cual aseguró que esta actitud “le valió el repudió de la mayoría de los formoseños quienes no la apoyaron en las urnas” refiriéndose a sus candidaturas para intendente de la ciudad de Formosa y para diputada nacional.

También afirmó que “la información que estamos recabando será informada a la Cámara de Diputados” y explicó que “al solicitar la cantidad de casos a los laboratorios, se salteó pasos administrativos y legales, ya que ella en su función de diputada no puede requerir esta información porque se encuentra dentro del secreto médico”, sin embargo, aclaró que “sí se puede hacerlo a través de una comisión desde la Cámara de Diputados”.

“Nuestro objetivo principal es desenmascarar la mentira y el modus operandi de ella, que ya lo llevó a cabo en la época de la pandemia del COVID-19 cuando junto con la actual ministra de Seguridad de la Nación y el ministro Waldo Wolff encabezaron las manifestaciones en la provincia, en una época en donde la aglomeración no era recomendable, dejando como resultado un pico de casos de coronavirus, de enfermos y muertos”.

Medidas preventivas

En otro contexto, señaló en Formosa “se viene trabajando mucho sobre la prevención” y lamentó el mal tiempo que “estamos teniendo porque sabemos que el trasmisor es el mosquito y con el calor y la lluvia esto empeora”.

“Necesitamos que la ciudadanía nos acompañe, que higienicen sus hogares y que dejen entrar a la brigadas para que fumiguen” y aquí lamentó que hay “unas 320 personas que no permitieron que los trabajadores ingresen a sus viviendas”, ante ello recordó que “es segura la presencia de los trabajadores y que por ese motivo van acompañados policías”.

“En este momento hay 60 equipos trabajando y cada uno está compuesto por dos fumigadores, dos policías y dos integrantes más encargados de brindar la información necesaria a través de folleterías, de detectar las larvas y de completar las planillas para poder hacer un mapeo de la ciudad y así trabajar en esos lugares más críticos”, detalló. “No hay otras provincias que tengan brigadas sanitarias trabajando como sí las tiene Formosa, y, aun así a nosotros nos están denunciando” expresó sorprendido y continuó: “Fíjense la incoherencia y mentira en la cual se basan, porque desde la provincia producimos larvicidas biológicos, repelentes y los distribuimos a la comunidad, algo que no hace ninguna otra provincia”.

“Estamos fumigando, trabajando permanentemente y más en esta fecha y aún asi somos los denunciados, esto es realmente querer difamar al otro”.