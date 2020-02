Dengue: formoseños reconocieron que no toman las medidas de precaución para cruzar a Alberdi

Compartir

Linkedin Print

La epidemia de dengue por la que atraviesa Paraguay, una de las peores de los últimos tiempos debido a la gran cantidad de fallecidos, alertó desde un primer momento a las autoridades de Formosa donde la mayoría de los pobladores tiene una relación muy afín sobre todo con Alberdi, la ciudad limítrofe con la capital provincial. En ese marco las autoridades de salud formoseñas no se han cansado de reiterar cada vez que pudieron la importancia de tomar todas las medidas preventivas y de evitar, en caso de que sea posible, viajar hacia Paraguay donde la enfermedad está en su punto máximo y pidieron que en caso de que la gente decida ir tome todas las medidas necesarias siendo la primordial el uso de repelente.

En ese sentido el Grupo de Medios TVO dialogó con quienes aguardaban en fila para cruzar a la ciudad vecina y la mayoría reconoció no realizar la prevención necesaria e incluso manifestaron viajar «para pasear», aún sabiendo la situación epidemiológica por la que atraviesa el país.

«Nosotros sí nos pusimos repelente porque sabemos la situación por la que atraviesa Paraguay, sabemos de esto porque siempre pasan los brigadistas por las casas y ellos nos dieron repelentes y nos explicaron la importancia de usarlo, más ahora que estamos yendo a Alberdi, ya tomamos todas las recomendaciones que debemos, sabemos que está difícil la cosa y debemos cuidarnos más que nunca», dijo una vecina de la ciudad.

«Vamos con mi hija a comprar cosas para la escuela, no sabemos cómo están los precios y teníamos la duda de ir por este tema del mosquito, tomamos coraje, tenemos todos los recaudos y decidimos ir a averiguar siempre cuidándonos», acotó la mujer.

«La verdad no tomé ninguna precaución, por el momento no tengo miedo, tampoco me puse repelente, vengo de Buenos Aires y sé la situación que hay en Formosa, como no tengo miedo estoy tranquila», dijo otra mujer.

«Voy más que nada a pasear a Alberdi, a caminar, hace más de 15 años que no paso así que voy de visita, quizás si veo algo que me guste voy a comprar pero solo es por placer mi viaje», expresó y acotó que «voy porque no tengo miedo la verdad, en la Capital Federal también hay mosquito y como siempre el miedo es la peor enfermedad, hay que prevenir pero la verdad no tengo miedo».

«Somos de Circuito Cinco y tomamos todas las precauciones para pasar, llevamos repelente y ya nos pusimos por las dudas, tenemos conocimiento de la situación de Paraguay, vamos de paseo solamente», dijo otra vecina consultada.

«Vine de Herradura para cruzar a Alberdi, no sabía que tenía que tomar precauciones para cruzar, desde hace mucho que no voy, esta vez me puse repelente pero no traje para volver a ponerme una vez que esté allá. Voy exclusivamente para ver el precio de las cámaras de seguridad porque me entraron a robar varias veces y necesito algún tipo de protección», contó otra formoseña.

Seguidamente otro formoseño señaló que «el año pasado ya tuvimos dengue prácticamente todos en la casa así que ya no nos cuidamos mucho y esa es la verdad, vamos a Alberdi a comer algo rico y nos volvemos, también a mirar algunos precios pero no solo eso vamos a hacer. Suelo mirar todos los días el noticiero paraguayo y sé de la situación de su país, todo está desbordado porque hay muchísimos casos y no pueden atender a todos, pero tampoco vamos a dejar de cruzar por esto, mi señora sí se puso repelente porque a ella el año pasado la agarró mal, sufrió un montón y ahora tiene miedo, yo no me cuido más, mosquitos hay en todas partes y quizás en mi propia casa me pique alguno y me contagie, no es que uno cruza y sí o sí ya tiene dengue».

«Cuando decidimos venir para viajar lo primero que dije fue que iba a meter el repelente en la cartera pero me olvidé así que no nos pusimos ni lo trajimos para ponernos allá. La verdad no tomé ninguna medida pero bueno, ya estoy acá y voy a ir de todas formas», expresó otra vecina consultada.