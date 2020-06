Dengue: hubo un descenso de más del 70% en la curva de transmisión

Compartir

El doctor Mario Romero Bruno expuso la situación de transmisión del dengue en la provincia, durante el 87° parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. También se refirió a la situación regional del COVID y el refuerzo de las medidas de prevención.

“Vemos un gran descenso, más del 70% con respecto al pico que tuvimos en abril. El último reporte que tenemos es 132 casos de dengue en distintos lugares de la provincia”, confirmó el profesional y exhortó a la comunidad a continuar con la limpieza de cada domicilio, eliminar los criaderos, revisar los patios cada tres días e incorporar la utilización de larvicidas en las aguas servidas que no se pueden desechar.

“En esta tarea que nos cabe a los formoseños debemos continuar con nuestro compromiso de prevención y responsabilidad”, aseveró.

Situación regional del COVID

Respecto a la situación de la pandemia a nivel regional, precisó que en Argentina al 8 de junio, hubo 826 nuevos casos, que suman un total de 23.620 infectados y 698 fallecidos; también dieron de alta a 263 personas que se agregan a las 7.568 anteriores; y continúan 15.354 pacientes en curso.

“Pensamos optimistamente que llegará el momento en que van a ser más las personas que se recuperen y vuelvan a la casa que las personas que se enferman cada día”, sostuvo el especialista.

Por su parte, Chile registró 4696 casos nuevos, en total 138.846. “Cada caso para Chile es una demostración de la falta de respuesta y acceso que tienen muchos chilenos al sistema de salud”, observó Romero Bruno.

Bolivia mantiene 306 casos nuevos, en total registra 13.949, sobre todo en el departamento de Santa Cruz; Brasil es el epicentro de los casos de la región y el mundo, junto con Estados Unidos que sigue aumentando, totaliza 710.997 casos, con 18.925 nuevos. “Paraguay tiene 10 casos más a la fecha, en total 1145, también relacionado con la presión que ejerce Brasil sobre las fronteras, es uno de los riesgos que tenemos nosotros, porque si en Paraguay comienzan a aumentar los casos, nos pone en riesgo en todos los límites Norte y Este de la provincia”, indicó el profesional.

Respecto a las provincias, Misiones reportó un nuevo caso, con 37 en total; Corrientes (96), Salta (16) y Jujuy (6) no detectaron nuevos infectados; en cambio Chaco, con 45 pacientes nuevos con diagnóstico positivo es uno de los más altos del país, sumó 1.090 casos con 64 fallecidos y 543 enfermos en actividad con distintos grados de gravedad.

“Esto es para contextualizar un poco lo que ocurre en el mundo, sabemos que esta situación de la pandemia puso a prueba los sistemas políticos, económicos, sociales, comunitarios de todos los países del mundo; y sabemos que hay un antes, durante y habrá un después de la pandemia”, señaló Romero Bruno.

Y agregó: “El antes no existe, en este momento que estamos transitando una situación y un proceso tenemos que ver cómo se resuelve de acuerdo a las medidas que se van tomando a nivel nacional”.

En ese sentido, el médico opinó que debemos “ser muy conscientes y valorar nuestra realidad” porque existen muchas personas que quieren “venir a Formosa porque saben cómo estamos viviendo”.

“Ayer hablaba con una persona que está viviendo en CABA, el miedo que tienen para salir de la casa, agarrar las manijas del ascensor, de las puertas, salir a la calle, el temor que viven donde sabemos que hay circulación viral y lo encuentra al salir”, relató.

Y agregó: “Esa situación y seguridad que tenemos nosotros hoy, tenemos que valorarla. Valoramos la salud realmente cuando la perdemos, pero no tenemos que llegar al punto de estar enfermos para valorar nuestra situación individual y la que transitamos actualmente”.

Además, reiteró que esta crisis mundial pone a prueba los valores de cada persona y la responsabilidad que tiene cada uno de cumplir con las medidas de prevención al no haber vacuna ni tratamiento específico.

En esa línea, Romero Bruno hizo alusión a la aglomeración de personas en las plazas y parques de la ciudad el fin de semana, días permitidos para el paseo de niños y niñas y al respecto, advirtió que fue “una muestra de que hay personas que son responsables e irresponsables, que se dan cuenta del riesgo y que no se dan cuenta”.

“Esta situación que estamos promoviendo, el cuidado que tenemos que tener, del compromiso y responsabilidad social de cuidarnos entre todos, tiene que tener un acatamiento del 90%. Es lo mismo que una vacuna, que para que sea efectiva en una comunidad hay que lograr la cobertura por encima del 90%, entonces con eso se evita la transmisión”, argumentó.

Y aseguró que el ingreso del virus a la provincia, “no nos puede encontrar desprevenidos, con exposición de mucha gente que no respeta el distanciamiento, no usa barbijo o niños utilizando los juegos. En esto tenemos que profundizar nuestra concientización, ésta es la tarea que nos queda de acá en más. Mientras no haya vacuna estas medidas sanitarias preventivas lo serán”, insistió.

Vacunas antigripales

Por último, Romero Bruno afirmó que las vacunas antigripales se están distribuyendo todas las semanas a las localidades del interior de la provincia.

El 4 de junio, en Comandante Fontana, se dejaron 200 dosis para adultos y 50 para menores, por ejemplo y aclaró que puede aplicarse cualquier adulto mayor que tenga más de 65 años, con o sin obra social, por lo cual solicitó a las personas que se acerquen a los centros de salud más cercano porque “tendrán las dosis necesarias” ya que “no hay faltante”.