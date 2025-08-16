Dengue: informaron que la semana cerró sin mayores variaciones en el número de casos

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa reiteran la importancia de sostener las medidas preventivas frente al mosquito Aedes aegypti, que continúa reproduciéndose incluso en invierno si encuentra recipientes con agua donde depositar sus huevos.

Este sábado 16, el Gobierno de Formosa informó que en la última semana se realizaron 5.002 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando tres de ellos resultados positivos a dengue.

Los casos corresponden a las localidades de El Potrillo con dos y Pozo del Tigre con uno.

También indicaron que no hay pacientes internados en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital; tampoco tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia; ni fallecidos por dengue.

Por su parte, las llamadas telefónicas durante la semana de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue fueron 32 en total.

Respecto a los datos acumulados de la provincia totalizaron 1.413 casos diagnosticados desde el 1 de enero 2.025; los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2 y ningún fallecimiento por dengue desde el 1 de enero 2.024 a la fecha.

Además las para las acciones de control focal domiciliario y de protección personal se bloquearon 4.383 viviendas; se visitaron 8.022; fueron cerradas 2.585; se negó el ingreso a la brigada sanitaria en 1.054 y en 349 se erradicó larvas del mosquito.

La provisión de repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED fue de 4.383 en total.

Y para la logística implementada para las acciones de control del Aedes Aegypti fueron afectadas 359 personas.