Dengue: Julián Bibolini pidió a la población permitir el ingreso de brigadistas a los hogares

El médico infectólogo, el doctor Julián Bibolini, se refirió a la enfermedad del dengue y enfatizó que la mejor solución es “la promoción y prevención”. Por ello, pidió a la población en general que “dejen ingresar a los brigadistas a los domicilios” para efectuar el control del descacharrizado y la fumigación.

“No hay que darles lugar a las crías de mosquito”, inició diciendo y señaló que “a veces las personas no se dan cuenta, pero tienen en su hogar un criadero y se sorprenden cuando los integrantes de la brigada les muestran dónde está”.

Tomando como ejemplo esta situación, volvió a insistir que el ingreso de este equipo de trabajo a los domicilios es importante “por la salud de cada uno de nosotros”.

Asimismo, recordó que “esta es la época en la que lentamente pueden comenzar a haber casos de dengue”, en virtud de que comienzan a darse altas temperaturas y lluvias, y estimó que “por eso ya estamos trabajando en esta tarea, porque no debemos esperar a que la situación este desbordada para actuar”.

Acentuó además que “habitualmente en estos meses arrancamos las capacitaciones, ya que consideramos como el momento previo oportuno debido a que, por lo general, en diciembre empiezan a registrarse los primeros casos de dengue y en enero-febrero van aumentando”.

Por todo ello “debemos trabajar antes y no esperar que haya circulación”.