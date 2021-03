Dengue: la prevención de los vecinos es fundamental para ayudar al trabajo de las brigadas sanitarias

Compartir

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se recuerda a la población que la eliminación de los recipientes que pueden convertirse en criaderos de mosquitos, debe realizarse en todos los entornos, especialmente después de las lluvias.

Los lugares donde se debe prestar especial atención son las propias casas, principalmente los patios, ya que allí suelen quedar tirados una serie de objetos que no se utilizan pero que reúnen las condiciones apropiadas para que la especie de mosquito aedes aegypti, se aloje y ponga sus huevos.

Por tanto, se solicita a los vecinos que se tomen un tiempo del día, todos los días, para recorrer la casa y los alrededores, donde se deben eliminar todos los recipientes que tengan forman ahuecada y puedan acumular agua en su interior.

Si no se utilizan deben ser desechados (latas, botellas, restos de plásticos, cartones y juguetes, tapas de gaseosas), mientras que los que se usan a diario, como los baldes, cántaros, cisternas, tambores) deben ser bien tapados de manera hermética, o bien, colocados boca abajo o bajo techo para impedir que en ellos ingresen los mosquitos.

Asimismo, a los objetos como: floreros, recolectores de agua de acondicionadores de aire, bebederos y comederos de mascotas, macetas y portamacetas, se los debe desagotar diariamente, fregar las paredes con esponja o trapo y cambiar el agua, para eliminar los huevos de los mosquitos que se adhieren a las paredes.

Las brigadas sanitarias de la cartera de Salud provincial recorren cada día distintos puntos de la provincia, llegando a los barrios, casa por casa, tanto en la capital como en el interior, donde conversan con los vecinos y explican en detalle la importancia de las medidas de prevención para disminuir la presencia de los mosquitos en el ambiente.

En este marco, con demostraciones prácticas, los operadores hacen el paso a paso de cómo deben cumplirse cada una de las medidas a fin de que resulten lo más efectivas posibles. Entre ellas se destacan: el control de focos mediante la eliminación de criaderos y el uso del larvicida para matar las larvas que viven en los recipientes que no pueden ser destruidos.

Además, se insta a las familias a utilizar repelente para evitar las picaduras de los mosquitos, teniendo en cuenta que la transmisión del virus del dengue, se produce cuando un mosquito pica a una persona enferma y luego a alguien sano a quien le transmite la enfermedad.

La buena voluntad y colaboración de la comunidad para trabajar en la prevención del dengue son esenciales para complementar la labor diaria que llevan a cabo los brigadistas.

