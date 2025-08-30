Dengue: la provincia cierra la semana con estabilidad en la cantidad de casos

El último informe epidemiológico provincial confirma que no hubo variaciones en la cantidad de diagnósticos positivos registrados. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano subrayan que, aunque el panorama es favorable, la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz: eliminar recipientes con agua, descacharrar y aplicar larvicida son medidas clave para interrumpir el ciclo de reproducción del mosquito Aedes aegypti.

En la última semana, según el parte informativo de este sábado 30, se realizaron 5.103 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando tres de ellos resultados positivos de dengue, correspondiendo a las localidades de Pozo del Tigre, Comandante Fontana y Misión Laishí, cada una con un solo caso.

Actualmente no hay pacientes internados en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital.

Se efectuaron 23 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue.

Por otro lado, en los datos acumulados de la provincia al día de hoy, se indicó que se llevan 1418 casos diagnosticados desde el 1 de enero de 2025 a la fecha.

Los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2. Y en la provincia no se registraron fallecimientos desde el 1 de enero de 2024 a la fecha.

Por último, en acciones de control focal domiciliario y de protección personal, informaron que, por un lado, se realizaron control focal a 5195 viviendas, por el otro, visitaron a 9167.

En cambio, 2875 estuvieron cerradas, 1097 le negaron el ingreso a la brigada sanitaria, y en 493 viviendas erradicaron larvas de mosquitos. Asimismo, 5195 es el número de repelentes y larvicidas fabricados por Laformed que se proveyeron a la población.

Finalmente, para la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti, 359 personas estuvieron afectadas.