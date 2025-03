Dengue: recordaron nuevamente la necesidad de evitar la formación de criaderos de mosquitos

Piden a la población que los recipientes en desuso no se dejen tirados y sean eliminados, especialmente los que están en los patios, veredas y alrededores. Y aquellos que se usan a diario, que sean bien tapados o colocados bajo techo o se les aplique el líquido larvicida según las indicaciones.

La directora de Epidemiología y Medicina Tropical del Ministerio de Desarrollo Humano, doctora Claudia Rodríguez, reiteró a la comunidad que a pesar del buen contexto epidemiológico que transita Formosa respecto al dengue “estamos en la época propicia para la reproducción del mosquito que transmite la enfermedad, que es el Aedes aegypti”.

“Por lo tanto”, dijo “la medida clave, sigue siendo sostener un correcto descacharrizado”, principalmente “eliminando los recipientes que no se usan, evitando que queden tirados en los patios de nuestras casas, como también en las veredas, baldíos y alrededores”.

Señaló que las temperaturas elevadas “aunque, para estos días no se pronostican extremas como ocurrió en semanas anteriores” cuando se combinan con los días lluviosos, de alta humedad “favorecen la formación de los criaderos del mosquito a partir de los recipientes que, usualmente, están tirados en los patios y pueden acumular agua”.

“Eso, es lo que fundamentalmente debemos evitar, ocupándonos de recorrer todos los días nuestras viviendas para detectar cuáles son esos objetos y desecharlos”, remarcó.

Y lo mismo “cuando se trata de recipientes que usamos, pero igual debemos taparlos bien, de forma hermética; o colocarlos boca abajo para impedir que los mosquitos ingresen ahí a poner sus huevos. También aplicando el larvicida en las cantidades establecidas, repitiendo ese proceso cada semana para matar las larvas”, amplió.

Avanzó, haciendo notar que, desde el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Humano, en conjunto con otras instituciones “continúan de manera intensificada las acciones planificadas de las brigadas, con recorridas por los barrios, casa por casa, haciendo descacharrizado, fumigaciones”.

De igual modo, mencionó que los brigadistas dialogan con los vecinos para concientizar sobre la importancia de cumplir con las medidas de prevención y hacen demostraciones de cómo debe llevarse a cabo cada una para que sean los más efectivas posibles.

La lucha

No obstante, repitió que la lucha contra el dengue “es una tarea de todos, dentro de la cual el vecino tiene un papel preponderarte en la prevención que debe hacer todos los días en su casa y así colaborar, de manera efectiva, con el trabajo que hacen las brigadas”.

Eliminar criaderos

Puntualizó al respecto, que “si eliminamos los criaderos, el mosquito no va encontrar donde poner sus huevos, por lo tanto, no se va reproducir porque no van a nacer nuevos mosquitos”.

Menos mosquitos

En ese marco, cerró contundente “cuantos menos mosquitos tenemos, menos circula el virus del dengue y menos posibilidades hay de que la enfermedad se transmita. Así, podremos seguir manteniéndonos con pocos casos, siempre con el objetivo de no tener ninguno”.