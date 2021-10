Dengue: reiteran las acciones de prevención

Compartir

Linkedin Print

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, reiteraron una vez más las recomendaciones destinadas a la eliminación del mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad viral denominada dengue.

Recordaron, que es transmitida por la picadura del insecto y el contagio se produce cuando pica a una persona infectada y luego a otras personas sanas. No existen vacunas para prevenir esta enfermedad. Por eso, la medida más importante, es la eliminación de los criaderos de mosquitos.

Para ello, se deben desechar todos los recipientes que tengan forma ahuecada, que en su interior puedan juntar agua, que se encuentren tanto en el interior de las casas como en los alrededores y que le puedan servir al mosquito para alojarse, poner sus huevos y reproducirse.

Principalmente se aconseja tirar latas, botellas, neumáticos, trozos de plásticos y lonas, bidones cortados y todo tipo de recipiente que no utilices. En caso que no puedas eliminarlo porque los usas diariamente, evitá que acumulen agua dándolos vuelta (baldes, palanganas y tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos y comederos de animales, desaguaderos de acondicionadores de aire).

Cambiá todos los días el agua de los bebederos de tus mascotas, previamente frotá con un trapo o esponja las paredes para destruir los huevos que el mosquito pudo haber depositado y queden adheridos. Rellená los floreros y portamacetas con arena húmeda en vez de agua. Mantené los patios limpios, ordenados y desmalezados. Limpiá periódicamente las canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Tapá correctamente los tanques, aljibes y otros recipientes que se utilicen para recolectar agua. Cuando no puedan ser cubiertos correctamente, colocá en ellos la solución larvicida que entregan los brigadistas cuando visitan las casas.

El larvicida no es perjudicial para los humanos ni mascotas y es muy efectivo para matar las larvas de los mosquitos, impidiendo así que lleguen a su fase adulta cuando tienen alas, pican y pueden transmitir la enfermedad.

Para lograr la mayor efectividad de este líquido es necesario que los vecinos sigan las instrucciones de los brigadistas. En ese sentido, es necesario que sigamos abriendo las puertas de nuestras casas, para que nos puedan seguir enseñando y que podamos seguir aprendiendo sobre las medidas de prevención.

¡Que el mosquito no te pique!

Otro de los cuidados que debemos implementar es el uso del repelente para evitar que los mosquitos nos piquen. Debe hacerse como mínimo cada dos horas, sobre todo en las primeras horas del día y a la nochecita, cuando más mosquitos circulan y más riesgo hay de que puedan picar.

Además, utilizá ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante actividades al aire libre. Colocá mosquiteros en puertas y ventanas y, cuando sea posible, usá ventilador o aire acondicionado en las habitaciones. Protegé las cunas y los cochecitos de bebés con mosquiteros. Y utilizá insecticidas domésticos para ahuyentar al insecto, como por ejemplo espirales, tabletas, spray, aerosoles y otros.

Compartir

Linkedin Print