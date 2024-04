Dengue: reiteran las recomendaciones para evitar los criaderos de mosquitos

Con las reiteradas lluvias aumenta la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y de hábitos típicamente domiciliarios, se reitera el pedido a la comunidad de mantener limpios las viviendas y los patios, evitando los criaderos.

“Cuando tenemos lluvia lo que sucede es que todas las latitas, botellas, cubiertas y recipientes más grandes se llenan de agua en nuestro patio. Allí están las larvas de los mosquitos que después eclosionan y se inicia la reproducción”, manifestó el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez.

En ese sentido, hizo hincapié en “ser conscientes y revisar nuestros domicilios porque si no, lamentablemente, no vamos a poder controlar esta enfermedad”.

Marcó que en el caso de la provincia de Formosa “estamos ya en la décima semana de disminución de casos, pero atentan contra nosotros estas recientes lluvias”.

“Las brigadas van a seguir trabajando, fumigando en los domicilios y las calles tanto de la ciudad capital como del interior provincial, descacharrizando, eliminando todos los elementos, pero nos tienen que ayudar también con la eliminación de los cacharros”, enfatizó.

Y acentuó que “nuestro sistema de salud sigue atento ante los casos febriles, los laboratorios también para el diagnóstico oportuno y tenemos camas disponibles en todos los hospitales. Se ha activado eso de manera tal que un tratamiento oportuno brinde más posibilidades”.

En total contraste, la actual gestión nacional se desentendió de la lucha contra la enfermedad. “La falta de previsión del Gobierno Nacional ha impactado muy fuerte en esta área –reprobó-. El ministro (de Salud, Mario Russo) directamente está actuando con un desconocimiento absoluto o bien tiene instrucciones del presidente (Javier) Milei de no aportar un peso para la salud pública, de manera tal que ningún tipo de medidas se está tomando” para enfrentar la ola de contagios en el país.

“Discuten la vacuna, pero no hay argumentos para actuar rápidamente y acudir a la población con más fondos para los hospitales, para los médicos, más medicamentos o incentivos a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), de producción de medicamentos, que directamente la disolvieron, así como muchísimos organismos nacionales”, repudió.

Además, “impiden que haya una política nacional de producción de repelentes, larvicidas y medicamentos ante la crisis”, sentenció.