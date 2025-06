Dengue: según reporte, los casos estables en una nueva semana epidemiológica

Según el monitoreo semanal, los casos de dengue se mantienen estables respecto de la semana anterior. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano insisten en mantener las medidas de prevención, ya que las condiciones ambientales del invierno no eliminan el riesgo de proliferación del mosquito Aedes aegypti.

De acuerdo al parte informativo provincial de la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue, difundido este sábado 28 de junio, en la última semana se realizaron 4923 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando 32 de ellos resultados positivos.

De los mismos, siete pertenecen a Palo Santo, cinco a Formosa, cuatro a Las Lomitas, tres a San Martín Dos y dos a El Espinillo, Comandante Fontana y Siete Palmas.

Laguna Blanca, General Belgrano, Misión Laishí, El Chorro, Ingeniero Juárez, Pozo del Tigre y Lote 8, con un caso cada lugar.

Además, se informó que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital.

En tanto, el número de pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia es cero, como el total de hemocomponentes transfundidos y los fallecidos por la enfermedad.

Asimismo, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue fueron 240.

En los datos acumulados de la provincia, desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha, es de 3295 casos diagnosticados, con el serotipo viral circulante DEN 2. No se reportaron fallecimientos por dengue desde el 1 de enero de 2024 a la fecha.

Por otro lado, se detallaron las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, en donde en 3295 viviendas se realizaron control focal, 7103 fueron visitadas y 2817 estuvieron cerradas.

También, 991 viviendas negaron el ingreso a la brigada sanitaria, y en 254 erradicaron larvas del mosquito.

Asimismo, se proveyeron 3295 productos entre repelentes y larvicidas fabricados por Laformed.

Finalmente, se informó que 359 fueron las personas afectadas al control del mosquito Aedes aegypti para las acciones que se implementan en la lucha contra el dengue en la provincia de Formosa.