Dengue: suman acciones preventivas a lo largo y ancho de todo el territorio provincial

Compartir

Linkedin Print

Desde la cartera de salud local se recuerda, una vez más, a los vecinos que la especie de mosquito Aedes aegypti se cría en recipientes y objetos que acumulan agua limpia. La efectividad de la prevención depende de cada uno de los integrantes de la comunidad; por eso es importante “evitar tener recipientes que contengan agua limpia quieta, tanto dentro como fuera de la casa”.

Renovar el agua de floreros y bebederos de animales día por medio. Deshacer todos los objetos inservibles que estén al aire libre y en los que se pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos). Colocar boca abajo los recipientes que no estén en uso (baldes, frascos, macetas).

Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua (tanques, barriles, toneles). Agujerear, romper, aplastar o colocar arena en aquellos recipientes que no puedan ser eliminados y cuya permanencia pueda constituir potenciales criaderos de mosquitos. Limpiar las canaletas y desagües pluviales de la casa.

Por otra parte, ante la presencia de mosquitos se debe aplicar repelente en aerosol, crema o líquido en las partes expuestas del cuerpo al aire libre y también sobre la ropa en los horarios de más actividad de estos insectos (amanecer y anochecer).

De este modo, se informó que hoy jueves 13 de febrero serán alcanzadas, con múltiples labores de prevención, las comunidades de: Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Los Chiriguanos, Laguna Blanca, Clorinda, como también parajes y pueblos aledaños.

Se recuerda que para el fumigado espacial se cuenta con móviles especiales que recorren las calles, pasajes y otros espacios públicos de cada localidad, rociando en el ambiente insecticidas específicos que eliminan al mosquito Aedes aegypti en su estado adulto, insecto vector de las tres enfermedades mencionadas.

En cada pueblo recorrido, paralelamente se realizan los trabajos domiciliarios que incluyen descacharrizados, rociados en patios, entrega de repelente y se dialoga con los vecinos para concientizar acerca de la importancia que tiene la prevención en los hogares, al igual que el trabajo comunitario en los alrededores. En este marco, se aportan materiales gráficos ilustrativos con instrucciones para tratar los recipientes que se usan para almacenar agua limpia y también para eliminar todos los que no se utilizan diariamente para otros quehaceres y finalidades, y pueden convertirse en criaderos de mosquitos.