Dengue y COVID-19: piden «no relajarse» y seguir cumpliendo las medidas preventivas

La doctora Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología de la provincia, se refirió a los casos de dengue, que se presentaron sin modificaciones respecto a la semana pasada, así como los de COVID-19.

En el caso del dengue, de acuerdo al último parte difundido el sábado 19, se registraron 31 nuevos casos positivos en el territorio provincial. Unos 15 de ellos corresponden a Formosa Capital; seis a la localidad de San Martín Dos; dos casos en El Espinillo y General Belgrano y uno en Laguna Blanca, Siete Palmas, Clorinda, Riacho He Hé, Colonia Pastoril e Ibarreta.

A su vez, en cuanto al COVID, tal como se apunta en el parte de este domingo 20, cuatro nuevos contagios se detectaron en la ciudad de Formosa.

En ese sentido, aludiendo al dengue, la doctora Rodríguez señaló que “no hubo modificaciones en la cantidad de casos positivos, tuvimos exactamente la misma cantidad, lo cual es un buen indicio porque tenemos que recordar que estamos en la época donde históricamente se da el pico de casos positivos a fines de abril y principios de mayo, si tenemos como referencia a los años anteriores”.

Es así que, considerando que “estamos en esta época, donde actualmente se da la mayor cantidad de casos positivos, que tengamos una estabilidad de una semana a la otra nos habla de un buen pronóstico”.

Aclaró aquí que “no es que no tengamos casos, ya que tuvimos 31 casos positivos, pero en toda la provincia es un número bajo comparado con el año anterior, cuando a esta altura estábamos ya en un descenso también de casos, pero era mucho mayor la cantidad de cuadros positivos”.

De modo que, con respecto a dengue, “tenemos una buena situación epidemiológica, pero igual no debemos relajarnos”, remarcó.

Asimismo, en lo que tiene que ver con el coronavirus, si bien “no tuvimos cambios con respecto a la semana anterior”, recalcó que “tenemos que seguir estando muy atentos porque comienzan los cambios de clima. Durante el día está mucho más cálido y a la noche más fresco”.

“Estamos entrando a la época más otoñal, más invernal, donde es común tener estas afecciones respiratorias, donde una de ellas es el COVID-19, al igual que la gripe y la bronquiolitis”.

Debido a ello, pidió “estar muy atentos y siempre tener en cuenta las medidas preventivas para evitar que (estas enfermedades) se diseminen rápidamente en la población”.