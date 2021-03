“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, reafirman autoridades electas en FAEN

Compartir

El Lic. Darío Guerra y la CP. Carolina Pistilli, electos como decano y vicedecana, respectivamente, de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), recalcaron que la elección realizada el sábado pasado “fue en el marco de la ley y con todas las formalidades del caso”.

Al respecto, Guerra destacó que “fue un triunfo de la democracia y de la autonomía institucional”, ya que “nos hemos constituido conforme a la normativa vigente para ir a este proceso electoral, que fue supervisado por la Junta Electoral Permanente. Asistieron todos los consejeros titulares, que se acreditaron como corresponde y fuimos electos”.

“Nosotros estamos documentados de que somos legítimos y legales. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, manifestó.

A efectos de llevar tranquilidad a la comunidad universitaria, remarcó que “debemos ser responsables de los actos que realizamos, la sociedad demanda de la gente que está a cargo de la conducción institucional soluciones, no problemas. Estamos viviendo en una situación sensible, ya que nos tocó atravesar una pandemia, pero nos readecuamos como docentes y también los alumnos a través de la virtualidad”.

Entendió que “debemos darles respuestas y contención a los estudiantes, tranquilidad a las familias de los alumnos, además de trabajar con los egresados y brindarles capacitación de nuestros colegas docentes y los no docentes, que son una rama fundamental para la gestión”.

Por su parte, Pistilli subrayó que “con Guerra fuimos propuestos, electos y proclamados. Todo fue realizado en el marco de la ley y con todas las formalidades del caso, contando con la participación de la Junta Electoral Permanente, que no sólo ofició de veedora del procedimiento eleccionario, sino que además brindó su asesoramiento y la custodia de la documental que derivó del acto seleccionado”.

Lamentó que “la unidad académica se vea envuelta en una situación como esta, pero confío en que si nuestra legitimidad es cuestionada en el ámbito judicial, la Justicia va a fallar a favor de la institucionalidad”.

“Con respecto a nuestro plan de Gobierno, tenemos la firme convicción de que podemos aportar al crecimiento de nuestra Facultad y también afrontar los desafíos que se plantean, ya sea desde la capacitación, la formación académica y la experiencia profesional”, finalizó.

