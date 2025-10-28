Denuncia de la Diputada Neme Contra el Juez Federal Morán Genera un “Escándalo” Electoral en Formosa

La jornada previa al escrutinio definitivo de las elecciones del domingo en Formosa se vio sacudida por una “fuerte denuncia” de la Diputada Provincial por Nuevo País, Dra. Gabriela Neme, contra el Juez Federal con competencia electoral, Pablo Fernando Morán. La acusación, presentada en el programa radial “Una Cuestión de FEr”, conducido por Fernando López en FM VLU 88.5, apunta a una presunta reunión del magistrado con el vicegobernador Ever Solís y, posiblemente, con el apoderado del Partido Justicialista, Armando Cabrera, en la Legislatura Provincial.

El conductor del programa, Fernando López, inició la entrevista consultando a la Diputada Neme sobre la denuncia, justo antes de que ella se dirigiera al escrutinio definitivo.

La Acusación de Reunión y la Defensa del Juez Morán

La Ratificación de la Diputada Neme: “Se retiró de legislatura”

La Diputada Neme ratificó su denuncia, haciendo hincapié en el momento de la presunta reunión, que ella sitúa el día anterior a la entrevista (lunes), a diferencia de la aclaración que hizo el Juez Morán sobre su actividad del domingo.

“Sí, sí, el día de ayer pues fíjate que el juez Morán en una entrevista que creo que fue a la mañana, dijo que él el domingo no se reunió. Sí, no estuvo en legislatura, pero yo nunca dije que él fue el domingo.”

Según Neme, el encuentro se habría dado a la tarde del lunes, alrededor de las 19:30 horas.

“Yo ayer dije en el día de hoy a la tarde a las 19:30 en su jeep 425, creo que es el número que termina azul oscuro casi negro. Él se retiró de legislatura, estacionó en el playón frente a la biblioteca, a la vista de todos, así que realmente va a tener que dar explicaciones.”

Al ser consultada sobre si ratificaba que el encuentro sucedió, Neme sostuvo: “Ratifico que estuvo en legislatura. Nunca negó el juez que haya estado en legislatura. El juez no tiene por qué ir en pleno proceso electoral a legislatura.” Y añadió que el Juez violó “el deber de imparcialidad” y que su presencia en la Legislatura, sin una negación expresa de haber ingresado, es una “locura”.

El Audio del Juez Morán: “Desmiento categóricamente cualquier tipo de reunión”

El programa compartió fragmentos de una entrevista previa con el Juez Morán, donde el magistrado desmintió categóricamente la acusación de la reunión con Solís y Cabrera.

“Desmiento categóricamente cualquier tipo de reunión y menos con fines con los fines que se está insinuando no lo dice abiertamente no, digamos esto, es la realidad…”

Morán insistió en la negación: “No existió la reunión, lo niego categóricamente, no sé qué testigo puede atestiguar una cosa así.” Y finalizó su descargo con una bienvenida a la fiscalización ciudadana: “Bienvenido sea eh todo tipo de control ciudadano sobre todo tipo acto de gobierno. Esto no No existió esa reunión, la denuncio categóricamente. No lo vi al diputado Cabrera, no lo vi al vicegobernador No hablé con ellos.”

La Posible Recusación y la Advertencia del Juez

Morán Cuestiona la Estrategia de Recusación de La Libertad Avanza

Otro de los puntos álgidos de la entrevista fue el audio del Juez Morán respecto a la posibilidad de que La Libertad Avanza, fuerza política que impulsa Neme, presente una recusación en su contra. Morán señaló que su juzgado ha actuado con imparcialidad.

“Este juzgado federal con total y absoluta imparcialidad y sin favoritismo para nadie, facilitó, como a todos, la participación democrática y la existencia de nuevos partidos políticos que son los que hacen que hoy tengan la plataforma para tener estos diputados.”

Luego, el Juez lanzó una advertencia sobre la inconveniencia de la recusación para el partido:

“O sea, mal puede esta señora pretender recusarme y yo le voy a decir algo, creo que mal negocio haría recusándome porque primero que no creo que corresponda, no voy a adelantar opinión. Segundo, si ellos me recusan o me excusan, ¿cuál es la alternativa? que lo piense la señora. La alternativa serían estos jueces electorales que no quieren a la libertad avanza en forma abierta. Pregunta, estrategia procesal. Yo no creo que la libertad avanza, le convenga como tal, no se a ella, recusarme a mí como juez federal.”

Neme: “Él ha sido totalmente direccionado para favorecer al oficialismo”

La Diputada Neme respondió al audio de Morán calificando sus palabras como “tremendo” y “más grave” que el hecho de la reunión, al considerar que el Juez emitió un juicio de valor sobre sus superiores. Además, Neme refutó la idea de que La Libertad Avanza no haría “negocios” con él, y lo acusó de parcialidad en el proceso electoral.

“Yo no soy para hacer negocios con él y él no ha sido imparcial. Él no incineró las boletas que vinieron falladas como hicieron el resto de los distritos… El juez moral ha sido totalmente direccionado para favorecer al oficialismo y nuestros apoderados lo vieron en cada capacitación.”

Neme concluyó que, de haber imparcialidad, La Libertad Avanza sería ganadora: “Claramente que que el trillismo ha achicado la diferencia, pero si acá hubiera imparcialidad, yo no tengo dudas que los ganadores serían la Libertad Avanza, ninguna duda me queda de eso.”

El Impacto de las Denuncias en el Escrutinio Definitivo

La entrevista también abordó otros incidentes denunciados por La Libertad Avanza, como el hecho de violencia en la Escuela de Namqom, que forzó la presencia del Juez Morán, y el voto asistido que Neme calificó de “fraude”:

“él habilitó y no advirtió cuando se daban las charla y lo hacían público de que si vos te levantabas descompuesto o tenía presión alta, podías ir con voto asistido, es una amenaza, es un fraude. Eso es condicionar el derecho al voto secreto y condicionar el voto y la soberanía popular, y él ha sido parte de todo esto.”

Neme confirmó que la intención de recusar al Juez se mantiene: “Sí, eh tengo entendido que tiene que estar presentado ya.”

El conductor, Fernando López, reflexionó al cierre de la nota sobre la gravedad de las declaraciones de Morán: “es muy fuerte, la verdad, y le digo que eso es apenas un minuto de una entrevista de 10 donde va en ese tono y en ese carril, ¿no?” Recordó que el Juez, incluso, le reconoció haber “hablado de más”.

Con el escrutinio definitivo en marcha, la controversia entre la Diputada Neme y el Juez Morán añade una capa de tensión y duda sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso electoral en Formosa.