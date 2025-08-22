Denuncian caos vehicular y falta de control en un tramo crítico de Av. Néstor Kirchner

El tránsito en la avenida Néstor Kirchner, especialmente en el tramo comprendido entre la rotonda de la Circunvalación y el acceso al barrio La Nueva Formosa, se ha convertido en una verdadera trampa para conductores y peatones. Vecinos y automovilistas denuncian que la zona se volvió altamente peligrosa debido a una combinación de factores: falta de señalización adecuada, escasa presencia de inspectores de tránsito, mal diseño de semáforos y una infraestructura vial que no se adapta al flujo vehicular actual.

La avenida, una de las más transitadas de la ciudad, es descripta por los residentes como «muy angosta y caótica». A diario se observa cómo muchos vehículos estacionan en lugares indebidos, se exceden en velocidad y no respetan las normas de tránsito. A pesar de que existen dos lomos de burro y un solo semáforo en todo ese tramo, las medidas resultan claramente insuficientes.

“Ya se registraron varios siniestros fatales en esta zona en los últimos tiempos, y nadie hace nada”, comentó un vecino del lugar, visiblemente preocupado.

Uno de los puntos más críticos se ubica en la intersección de la Av. Néstor Kirchner y la diagonal que conecta con la rotonda. Allí se genera un verdadero cuello de botella, donde los vehículos que intentan ingresar desde la diagonal terminan atravesados, bloqueando el paso y muchas veces ignorando el semáforo.

Un vecino, que transita la zona a diario, explicó: “lo que pasa ahí es que está mal diseñado el funcionamiento de los semáforos. Cuando da verde para los que vienen por la diagonal e ingresan a la Kirchner, también debería habilitarse el paso en la rotonda, así no se producen embotellamientos ni quedan vehículos cruzados. Con solo dos ajustes en los semáforos mejoraría muchísimo el tránsito”.

La situación se agrava durante los horarios pico, donde la congestión es aún mayor y se multiplican las maniobras peligrosas, tanto por parte de automovilistas como de motociclistas que intentan sortear el caos.

Si bien ocasionalmente se ve a inspectores de tránsito de la Municipalidad, los vecinos coinciden en que “su presencia no es suficiente y no alcanza para ordenar una avenida que, por momentos, parece fuera de control”.

Desde la comunidad solicitan medidas urgentes por parte del Municipio: una reconfiguración del sistema de semáforos, mayor presencia de control y planificación vial acorde al crecimiento urbano y al volumen de tránsito que hoy tiene este sector clave de la ciudad.