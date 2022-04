Denuncian cobro de sobreprecios de gas envasado

Compartir

Linkedin Print

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa, denunciaron el cobro de sobreprecios en el gas envasado y advirtieron que hasta tanto no exista un instrumento que modifique el precio de la garrafa de 10kg a $520 por tubo, “nadie puede comercializarla a un valor mayor”.

“Las aspiraciones del Presidente de CEGLA de llevar la garrafa de 10kg a $1100 o $1200 en el nordeste argentino, es absolutamente incoherente”, aseveró.

En ese sentido el titular del organismo denunció ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, “los abusos que están llevando adelante determinados comercios, especialmente en el denominado Circuito Cinco y en donde la garrafa de 10 kilos se está comercializando a $650 al mostrador, cuando deberían cobrarle a la gente tan solo $520”.

El funcionario provincial expresó que todo esto se da “en un contexto de noticias falsas” y donde por ahora las autoridades nacionales competentes, no han publicado incremento alguno, por lo cual, se llevarán a cabo las fiscalizaciones correspondientes en estos lugares y en todos aquellos que sean denunciados por los consumidores.

El Ombudsman provincial rechazó por inviables los pedidos del Presidente de la Cámara de Empresas Argentina Fraccionadoras de Gas Licuado (CEGLA), Pedro Cascales, “quien estimó que la garrafa de gas butano de 10 kilos podría costar entre $1100 y $1200 en el nordeste argentino”.

“Reconocemos que es necesario la existencia de alguna compensación o subsidio para el sector fraccionador y para el transporte, ya que, los consumidores no podemos hacernos cargo de todos los ajustes y por ello esperaremos que la Secretaría de Energía de Nación fije los nuevos valores y a partir de allí, recién las distribuidoras y comercios habilitados legalmente, podrán cobrar nuevos precios, entre tanto, exigimos que al mostrador se continúen ofreciendo a $520 el tubo de 10kg en toda la provincia”.

Por otra parte, se agregó que en Argentina “aún no tenemos desabastecimiento de gas licuado, a diferencia de lo que sí sucede con las naftas y el gasoil que dificulta obviamente el trabajo del transporte y fletes encargados de llevar las garrafas para el consumo en cada provincia. Todo esto genera mayores costos y es aquí donde las distribuidoras imponen valores diversos cuando se solicita la garrafa a domicilio o más conocida como delivery”.

Gialluca señaló con respecto a los mecanismos implementados para subsidiar la garrafa social en provincias como la nuestra que por ahora no posee gas por redes, que debería sí el Gobierno Nacional implementar ciertos mecanismos de reformulación, “buscando una segmentación para aquellos que realmente lo necesiten y estén incluidos dentro del mismo, dejándose fuera del programa a todas aquellas familias o personas que por su situación económica pueden pagar otro precio”.

“Es algo similar a lo que sucede con la energía eléctrica, donde el Estado Nacional y la provincia de Formosa, continúan subsidiando a los sectores más débiles y vulnerables a través del Programa Esfuerzo Formoseño”.

Se expresó al final que “frente a la gran demanda de gas licuado durante el 2021 se importó gas natural líquido a un valor de 8 usd los 27 metros cúbicos de gas natural y este negocio hoy se complica debido al desabastecimiento a nivel mundial por la invasión de Rusia a Ucrania, que además encarece el producto a 33 usd la misma cantidad, y por ello consideramos de vital importante el trabajo que se viene llevando a cabo en Vaca Muerta para mejorar la producción y distribución en todo el país”.

Compartir

Linkedin Print