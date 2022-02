Denuncian grave contaminación ambiental por emanaciones de cenizas en la zona de la biosfera

Compartir

Linkedin Print

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, hizo lugar a una denuncia por contaminación ambiental y daños a la salud presentada por el Movimiento Ecologista «Vida y Salud», a través de su Presidente Víctor A. Cuyé y un grupo de vecinos del barrio Bernardino Rivadavia – Lote 4 quienes acreditaron los perjuicios que vienen sufriendo desde hace tiempo frente a las emanaciones de cenizas que provienen de los camiones que transitan por la zona, entre la fábrica Unitán y que son depositados en una propiedad privada a la vera de la Laguna de Los Indios, espacio que se encuentra protegido por la Ley Nº 1355 Biósfera -Laguna Oca del Río Paraguay- que integra el Sistema Provincial de Áreas Protegidas.

Desde el Organismo de la Constitución se tomó conocimiento de un descargo realizado por la Empresa UNITÁN a través del Ing. Daniel Eichemberger Jefe de Planta, quien afirmó que las cenizas que se vierten en dicho espacio son el resultado del proceso de combustión del aserrín agotado en la caldera donde se generan cenizas que no tienen peligrosidad alguna. Añadió, que para ponerlo en términos más corrientes: «nuestras cenizas son idénticas a las que se generan semana tras semana en todos los hogares después de hacer un asado con madera de quebracho».

Si bien es cierto que el relleno de suelos con cenizas es una técnica utilizada para carreteras, ferrocarriles y otros debido a que tiene poco peso y buena capacidad de soporte y utilizada con cemento, permite una buena estabilización, lo que no ha tomado en cuenta Unitán y los propietarios de los terrenos de la zona de la biosfera, «es que aquí el traslado de cenizas volantes, evidentemente no son sometidas a un adecuado tratamiento y por ello desde el proceso de su generación, traslado y descarga final, la mayor parte es devuelta a la atmósfera, produciendo graves perjuicios a la salud de la población y al ambiente.

Gialluca afirmó que «tampoco es conveniente que los vecinos quemen residuos urbanos pues provocan también emisión de sustancias altamente contaminantes y si dentro de los mismos se queman plásticos, da lugar a la formación de sustancias muy tóxicas como las dioxinas, furanos y el ácido clorhídrico que luego ingresan a las vías respiratorias o a nuestro organismo, inclusive a través de la piel».

Ante esto, se pidió la urgente intervención de la Subsecretaría de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, del Director de Industrias, Hidrocarburos y Minería, de Bromatología Provincial y Municipal, así como también de la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia de Formosa para que arbitren las medidas urgentes y necesarias que resuelvan definitivamente esta situación, caso contrario se realizarán las denuncias penales y civiles por daños a la salud y al ambiente contra los responsables directos e indirectos de las actividades antes descriptas.

Compartir

Linkedin Print