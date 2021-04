Denuncian hacinamiento y que no se cumple el protocolo en el Albergue Evita que aloja a unos 60 pacientes con coronavirus

Compartir

Linkedin Print

Unos 60 pacientes con coronavirus se encuentran aislados en el Albergue Evita y denuncian hacinamiento en el lugar, que solo posee dos baños, lo que imposibilita que se cumpla el protocolo sanitario.

Entre el grupo de personas que antes estaba alojada en el Club Aguará y que dieron positivo y fueron trasladadas hasta el albergue, está Adrián, un joven de 22 años que en contacto con el Grupo de Medios TVO denunció la situación complicada en la que se encuentran.

“En el club Aguará ya estábamos amontonados, yo fui con un hisopado negativo y ahora estamos todos contagiados, estábamos corriendo riesgo de contagio y finalmente nos pasó, yo había dado negativo, después nos hicieron hisopados a todos y salimos positivos un total de siete personas porque estábamos compartiendo la pieza con un infectado que no tenía resultado”, contó. “Supuestamente se trató de un error humano, este chico el viernes revisó su resultado y dijo que era negativo, nos fuimos a hablar con un policía, le dimos sus datos y demás, volvió a revisar y nos dijo que los resultados cargaron mal y que era positivo, todo eso después de que estuviéramos compartiendo desde el jueves hasta el sábado en la misma pieza con él, el domingo nos hisoparon y salimos todos positivo”, relató.

“Nos terminamos contagiando todos y ahora nos trasladaron al Albergue Evita, esto es un desastre, acá estamos 60 personas todas encimadas, hay gente que vomita, a la que le duele la panza, la cabeza, tienen fiebre y dolor de cuerpo, tienen síntomas, yo estoy bien, levanté un poco de fiebre, pero estoy bien, acá hay gente mayor de 50 o 60 años que está re mal, nos vinieron a tirar acá y siguen metiendo gente incluso hay personas tiradas en el piso”, expresó.

“No pude dormir escuchando como tose la gente y cómo vomitan en el baño, hay gente que está muy descompuesta, hablamos con los doctores y nos dicen que todo es normal porque son síntomas de la enfermedad, pero la carga viral que hay es tremenda, está todo cerrado con 60 personas, no sé cómo vamos a salir de acá, supuestamente al décimo día nos hacen un hisopado y si da negativo nos largan, pero acá estamos en el horno, siguen trayendo gente y ya no entra nadie más”, expuso angustiado.

Aseveró además que en el lugar algunas personas duermen en el piso y aclaró que “hay camas, pero no hay espacio, somos 60 personas en un lugar cerrado, estamos peor que en Aguará, tenemos asistencia médica, nos toman la temperatura, nos dan la medicación que corresponde y se van, nos dicen que es normal, no nos dan ninguna solución ni nos dicen que van a sacar más gente para que respire un poco más el ambiente”.

“Solo hay dos baños para 60 personas y ellos quieren hacer cumplir el protocolo pero qué se va a poder cumplir si estamos encimados, acá no hay protocolo, esto ya no da para más, me cansé y hablé en todos lados para pedir un cambio, nadie se anima a hablar, todos tienen miedo y hablo por mis compañeros y las demás personas, todos están sensibles, no podes hacer un chiste porque todos están enojados con el mismo protocolo que no se cumple”, acotó.

“Tengo una semana más para estar acá pero ya no aguanto más, mis compañeros se querían escapar y querían irse, trato de calmarlos, tengo muchos conocidos que están mal, esto es una burla, están jugando con la gente”, denunció.

“Acá hay gente durmiendo con el colchón en el piso, no sé qué protocolo cumplen ahí, el baño tiene muchísima mugre, nos dijeron que cualquier cosa que necesitemos como lavandina, detergente que le pidamos al policía a cargo, que ellos llevan las cosas, pero recién fue un compañero a pedirle jabón blanco para lavar la ropa porque nadie puede llevar a lavar y el policía le preguntó de mala manera si estaba en el grupo, que tenía que pedir ahí, no pedir personalmente, también hay maltrato, los doctores y enfermeros se portan de diez, pero el resto cada vez peor”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print