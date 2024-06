Denuncian la falta restitución de la moto al joven qué le hizo un «Fuck You» a Gildo Insfrán

Las abogadas Agostina Villaggi y Julieta González junto a German Malkiewiez, el jóven que fue detenido el pasado 16 de Marzo por hacerle «fuck you» al gobernador Gildo Insfrán en un semáforo por la Av. Nestor Kirchner.

«Nos acercamos al edificio del Poder Judicial de la Ciudad de Formosa para reclamar por la falta de restitución de la moto de Germán, que no cometió ningún delito pero que sigue padeciendo las consecuencias de haberse expresado en una vía pública» lamentó.

«Pese a los reiterados pedidos que hemos presentado, la justicia se niega a resolver» comentó Agostina Villaggi.

«La moto de Germán es su medio de vida, con el cual depende el trabajo de su negocio, ya que se le dificulta repartir. No existe razón jurídica para que después de tres meses la moto no haya sido restituida, porque no cometió ni un delito» expresó la diputada provincial.

Por su parte, Julieta González cuestionó el actuar de la justicia a tres meses del incidente «La falta de actitud de la justicia para resolver sobre la restitución de la moto es injustificada y sumamente grave»

«Germán no sólo sufrió la violencia y persecución de un Estado que no tolera al que piensa distinto, sino que sigue lo pareciendo hasta hoy que todavía no puede trabajar tranquilo, con lo que cuesta trabajar en forma privada en Formosa»

«Exigimos la inmediata restitución de la moto de Germán, y no vamos a dejar de insistir en la justicia que merece por todo lo que le tocó pasar» finalizó Julieta González.