Denuncian la venta de leche en polvo de distribución gratuita en las redes sociales

Pese a que está prohibida su venta y deben ser entregadas en centros de salud y hospitales, volvieron a denunciar que a través de las redes sociales formoseños realizan la venta de la leche en polvo de distribución gratuita que envía Nación. También ofrecen leches que fabrica la provincia que son de «Nutrifor» y que son entregadas a las familias más carenciadas.

Es importante señalar que hace un tiempo atrás ocurrió lo mismo y desde la Defensoría del Pueblo habían pedido a la comunidad que denunciara este tipo de hechos con el fin de investigar y llegar a los responsables. También habían señalado que la gente evite su compra para terminar así con un negocio que se sostiene estafando los demás.

Fue así que días pasados, en varios de los llamados grupos de «Compra y Venta» de Formosa publicaron la venta de la leche en polvo en caja, algo que inmediatamente tuvo muchos comentarios debido al bajo costo al que las ofrecían; $250 por bolsa la de Nutrifor y 400 pesos por la caja de leche de 1 kilo que envía Nación.

«Siempre veo que venden la leche que da el Ministerio de la Comunidad y se supone que es una ayuda asistencial. Es una vergüenza que vendan algo que es una necesidad para la gente, hay quienes en verdad lo necesitan, que tienen varios hijos y en las salas le dan solo una por familia y los que venden tienen paquetes y paquetes, es obvio que alguien les facilita», dijo indignada una formoseña.

«Hay un chico que desde el año pasado viene publicando esas leches, las vende como si nada y tiene un montón porque algunos le piden de a 3 y alcanza a llevarles a todos. Sería bueno que investigaran para llegar a los responsables porque lucran con la necesidad de la gente y muchos como necesitan y la venden barata terminan comprando pero eso no se hace», expresó otra mujer.

«Estoy segura que son unos pocos avivados porque la gente que en serio tiene necesidad no anda haciendo esto, los que venden tienen un montón para hacerlo y es porque alguien les facilita, alguien les está dando o están comprando y se debe investigar. Yo saqué fotos de todas las publicaciones y voy a hacer la denuncia ante las autoridades, les voy a informar así están alertas y ven quiénes son los que hacen esto», advirtió otra vecina.

«Es una vergüenza lo que hacen, son leches que vienen con hierro, que están destinadas para las criaturas, en los centros de salud entregan una por mes, ellos dependiendo de la necesidad de la gente y de las condiciones entregan más, pero no es algo que decidan ahí sino que hay chicos que van con desnutrición o con bajo peso y los médicos les anotan la receta para que puedan retirar más de una caja o de una bolsa. Con lo cara que está la leche hoy en día esto es una ayuda inmensa y me duele que la vendan, pero siempre estoy viendo lo mismo, en las redes sociales las ofrecen sin parar y mucha gente compra porque son baratas, pero así solo logran que esto siga pasando porque lo correcto sería denunciar», indicó una joven al Grupo de Medios TVO.

«Para mí es gente que tiene facilidad de acceso a los lugares donde guardan esto porque de lo contrario no van a tener en tanta cantidad, hay familias que tienen 5 chicos y no les entregan una por criatura porque también si los chicos superan cierto peso ya no les dan más, son exclusivas para quienes más lo necesitan, que tienen problemas de salud y demás. Lo peor de todo es que estas personas siguen haciendo lo mismo y se enojan cuando alguien les dice que no se puede vender, pero ellos están ganando plata de arriba con algo que es gratuito. Ojalá que las autoridades investiguen a fondo esto y se pueda hacer algo porque siempre es la misma historia», expresó otra vecina de la ciudad.

En las publicaciones de las ventas el malestar se hizo sentir y muchos usuarios le reclamaron a los vendedores la ilegalidad de lo que estaban haciendo, pese a eso los comentarios para poder conseguir una caja o el paquete de leche superaban con creces a los demás ya que además de venderla a bajo costo, hacían envíos de manera gratuita, lo que aumentó la demanda en cuestión de solo minutos.