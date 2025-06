Denuncian «persecución política»: Empleados del Concejo Deliberante de Gran Guardia reclaman el pago del aguinaldo

Los trabajadores afirman que la Comisión de Fomento no les transfirió los fondos que el gobierno provincial habría garantizado para todos los empleados municipales. Un conflicto similar ocurrido hace cuatro años agrava la tensión.

Un grupo de empleados del Concejo Deliberante de Gran Guardia se encuentra en estado de alerta tras no recibir el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Los trabajadores denuncian que se trata de una «persecución política» y apuntan a la Comisión de Fomento por presuntamente retener los fondos que habrían sido enviados por el gobierno provincial para cubrir la totalidad de los salarios.

El conflicto se hizo público después de que la Comisión de Fomento de Gran Guardia abonara el aguinaldo a sus propios empleados la semana pasada. Según el testimonio de uno de los voceros de los trabajadores afectados, Pascual Caballero, tanto el jefe contable como la tesorera de la Comisión les informaron que «el gobierno provincial no mandó la plata para el Concejo Deliberante».

Esta versión contradice, según los empleados, una declaración pública del gobernador. «Yo tengo entendido que el señor gobernador se hizo cargo y salió a decir que él garantizaba el aguinaldo para todos los empleados», afirmó el trabajador. «Y ahora nos encontramos con la noticia de que no es así».



Ante la falta de pago, los empleados realizaron una manifestación pacífica para visibilizar su reclamo y se reunieron con los concejales, quienes les habrían confirmado la situación. «Nos reunimos con los concejales y ellos me explicaron, así que el fondo no hay, en el Concejo no hay», lamentó el vocero.

Un antecedente que alimenta las sospechas

Para los trabajadores, este episodio no es un hecho aislado y lo vinculan directamente a tensiones políticas internas. Sostienen que se trata de la segunda vez que enfrentan una situación similar.

«Esto es una persecución política por lo que ya nos sucedió en años anteriores», declaró el empleado. Según su relato, hace aproximadamente cuatro años, bajo la intendencia de Lázaro Caballero, ocurrió un conflicto idéntico. En aquel entonces, el tesorero de la comuna era Alejo Gómez, quien actualmente es candidato a concejal por la lista opositora.

En esa oportunidad, los empleados del Concejo tampoco percibieron sus haberes a tiempo, lo que derivó en una instancia judicial. «Salió la orden del juzgado que tendría que pagarle al personal, en la cual ellos no acataron la orden», recordó el trabajador, mencionando que la demora en el pago se extendió por más de un mes.

La repetición de los actores políticos en un conflicto de las mismas características lleva a los empleados a concluir que la retención de sus salarios es una maniobra deliberada. Por el momento, permanecen en incertidumbre, a la espera de una solución y exigiendo que se cumpla la garantía que, aseguran, fue prometida por el máximo mandatario provincial.