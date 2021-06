Denuncian pésima frecuencia de colectivos: tardan hasta dos horas en llegar a las paradas

Compartir

Usuarios del transporte urbano de pasajeros de la ciudad volvieron a denunciar una situación que padecen desde hace tiempo y que se agravó por la pandemia, según aseguraron, porque hay menos unidades en las calles, lo que lleva a que aguarden incluso hasta dos horas en las diferentes paradas. Hay usuarios que desde las 5 de la mañana esperan poder tomar las diferentes líneas que llegan a la cabecera ubicada en el barrio 20 de Julio.

Hartos de padecer la misma situación, piden soluciones y exigen que más unidades circulen en las calles, teniendo en cuenta que la mayoría son trabajadores esenciales que para movilizarse dependen del transporte urbano.

En ese sentido, el Grupo de Medios TVO dialogó con vecinos que aguardaban tomar los coches en el barrio 20 de Julio.

“Siempre hay mucha gente, acá tomo el 80 pero tarda un montón en llegar y si pasa lleno no nos levanta y tenemos que esperar otro”, aseveró un usuario.

“Es impresionante lo que esperamos los colectivos, casi una hora esperando, yo vengo desde el barrio El porvenir hasta acá porque allá no nos levantan, tengo que venir sí o sí a la cabecera porque de acá se va lleno, es una cosa de todos los días, yo trabajo de lunes a viernes y es diario el tema de la tardanza, a veces tarda una hora o dos horas y no nos queda otra que esperar porque tenemos que ir a trabajar”, expresó otra pasajera.

De la misma forma, una vecina también del barrio El Porvenir contó que debe ir hasta la cabecera, “porque cuando pasa por el barrio ya está lleno, vengo caminando hasta acá, cinco barrios cruzo para llegar hasta acá, no sé cuántas cuadras son. Por suerte el tema de la seguridad está bien, hasta ahora no me tocó vivir nada violento y espero seguir así, salimos de allá a las 5 de la mañana y es oscuro, son las 8 y recién nos estamos por subir al colectivo”.

“Tienen que poner más unidades, no podemos estar esperando tanto tiempo todos los días, sinceramente es una locura. Ahora con el tremendo frío que hace a las 6 de la mañana ya tenemos que salir y con suerte nos levantan la primera vuelta o sino tenemos que esperar, es vergonzoso, siempre hicieron lo mismo con esto, nunca cambió nada”, dijo indignada otra usuaria.

“Es un tema de todos los días, yo trabajo de empleada doméstica en el centro y por suerte no tengo horario para llegar porque o sino ya me hubieran despedido, a veces salgo a las 6 de la mañana, recién me subo al colectivo a las 7 y llego a trabajar a las 8, es un montón de tiempo el que esperamos y todo por la mala frecuencia. En una hora tendría que estar en mi trabajo, pero tardo muchísimo porque no llegan nunca”, expresó otra vecina. “Es hora de que pongan más unidades, somos muchos los que usamos el transporte y como no puede ir lleno no pueden levantar tanta gente, es entendible eso pero que pongan más unidades por favor”, solicitó.

