Denuncian por instigación al delito a dirigente estudiantil que llamó a saltar molinetes

La empresa Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) denunció a la dirigente estudiantil Tatiana Fernández Martí por instigación al delito, apología del crimen, asociación ilícita y atentado contra el orden público por su convocatoria para esta tarde a una protesta denominada «molinetazo», que consiste en saltar molinetes en estaciones de trenes y subtes para viajar sin pagar, en rechazo a los aumentos en las tarifas del transporte.

Así lo informó el subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari, a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter), donde compartió la denuncia, que acusa a la militante de izquierda por los presuntos delitos de «instigación a cometer un delito y asociación ilícita», entre otros.

«Tatiana Fernández Martí convocó a saltar molinetes en trenes y subtes. Hoy fue denunciada por instigación al delito, apología del crimen y atentado contra el orden público. El que las hace las paga», escribió Lanari en su posteo de las últimas horas.

La denuncia fue realizada por la Empresa Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

El «molinetazo» fue impulsado por la comisión estudiantil del espacio Unidxs x la Cultura, centros de estudiantes, sindicatos docentes, sectores de la cultura y asambleas barriales de la Ciudad para esta tarde, horas antes de que el presidente Javier Milei hable ante la Asamblea Legislativa para la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

Esta medida de protesta se lleva a cabo desde las 17.30, en las estaciones de subte y de tren de Once, Retiro y Constitución para protestar contra el aumento de transporte y pedir por un boleto educativo.

A través de un video que fue difundido en redes sociales, la militante Tatiana Fernández Martí llamó a saltar el molinete para viajar sin pagar.

En la denuncia, que cuenta con 10 hojas, se anexó los videos difundidos por redes sociales y entrevistas a canales televisivos donde Fernández Martí defiende la medida.

Fernández Martí respondió hoy que «no fue notificada formalmente» de la denuncia pública en su contra y remarcó que es una acción para «criminalizar» a quienes no se callan.

«Frente a la denuncia pública, difundida por el presidente Javier Milei hacia mi persona, de la cuál aún no fui notificada formalmente, solo destaco que es una acción para criminalizar a aquellos que no nos callamos. Pero somos muchos», señaló la militante desde su cuenta personal de X.

Por último, reiteró que esta acción será llevado adelante por la organización Unidxs por la Cultura en conjunto con asambleas barriales y muchos centros de estudiantes.

«Lejos de quedarnos amordazados, la vamos a hacer igual porque es una acción pacífica y artística para que se debata sobre lo importante: el salario que no alcanza», concluyó.

Finalmente, Fernández Martí agradeció a los Centros de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica, Ciencias Veterinarias, Filosofía y Letras, Joaquín V González, Alicia M. de Justo, Cecyt de la Unsam, ISFD 51 de Pilar por replicar un mensaje sobre la «persecución» que está sufriendo.