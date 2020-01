Denuncian que camiones de gran porte circulan en horarios y por sectores no permitidos en la ciudad

Compartir

Vecinos de esta ciudad en diálogo con el Grupo de Medios TVO denunciaron que diariamente observan cómo camiones de gran porte circulan por distintos sectores de la ciudad en donde está prohibido, poniendo en riesgo la seguridad del tránsito, la integridad de los conductores y también afectando el estado de las arterias, causando caída de cables, entre otros.

Es así que una vecina del barrio San Pedro detalló que días atrás un camión de gran porte circulaba por la calle Arenales en horario de la noche «cuando todavía había mucho tránsito» y los vecinos atemorizados observan su paso temiendo que agarrara algún cable y lo derribara. «Era un camión extremadamente grande y alto, se notaba que no era de Formosa sino que son esos camiones que llegan desde otras provincias, el conductor se metió como si nada y como el camión tenía doble acoplado no podía doblar fácilmente, tuvo que hacer maniobras para salir a la avenida Kirchner», detalló la pobladora.

«Los vecinos mirábamos con temor por el tema de que ya nos pasó que cuando circula un camión así termina tirando cables, algunas veces nos dejan sin luz, otras sin cables, son camiones inmensos que la verdad representan un peligro muy grande», dijo y acotó que «de todas formas no es la primera vez que pasa algo así, cada semana es la misma historia y por eso queremos mayores controles, ellos pasan por las calles pequeñas de los barrios y causan destrozos a su paso, no puede ser que a las 21 horas cuando el tránsito todavía es pesado anden por las calles como si nada, son un verdadero peligro para todos».

Asimismo un vecino del barrio Fontana aseveró que sobre la calle Corrientes diariamente se observa el paso de camiones de gran porte que además van causando más destrozos en las calles. «Tengo entendido que tienen horarios para circular y solo sobre las avenidas pero acá hacen lo que quieren. Cada semana pasan esos camiones inmensos y encima que hay partes donde la calle ya está rota la terminan rompiendo peor. En Formosa tenemos a muchísimos motociclistas y estos camiones son un tema muy serio, ya hubo varios accidentes y eso se tiene que evitar».

«Tienen que hacer los controles correspondientes y que estos camiones dejen de circular como lo hacen, en el centro también se los ve pasar y congestionan todas las calles. Tienen que respetar las normas y las autoridades hacer cumplir las leyes, es la única manera de que esto se termine», finalizó el poblador.