Denuncian que Capitanich se «borró» de la gestión y rompió diálogo con su sucesor

El gobernador electo, Leandro Zdero, se quejó por la falta de disposición de la actual administración para convenir un traspaso ordenado. Cruces y acusaciones terminaron por romper el diálogo entre el PJ y Juntos por el Cambio.

Un diferendo entre el gobernador electo chaqueño, Leandro Zdero, y la saliente administración de Jorge Capitanich, se materializó en pases de factura cruzados y terminó de quebrar este miércoles el proceso de transición en la provincia norteña.

Fue, en verdad, el equipo de asesores del dirigente radical el que salió a informar que decidió no continuar con los encuentros con los integrantes del gabinete chaqueño por no acordar los términos de un traspaso ordenado de la administración.

Pero el vocero gubernamental, Juan Carlos Chapo, acusó a los dirigentes de JxC de haber terminado con la transición «de forma unilateral» y que esa actitud no se condijo con la adoptada el pasado martes por la vicegobernadora electa, Silvana Schneider, que desde el playón de la Gobernación se había manifestado dispuesta al diálogo.

Lo cierto es que el equipo de asesores de Zdero dio por «concluida» lo que consideró «una etapa fallida» por el «desorden» en la información brindada por la administración saliente.

«Las respuestas no fueron acordes a lo que vemos en el territorio. Las empresas que tienen las obras públicas se están yendo, no sólo las de asfalto. En el interior los productores nos dicen que el gobierno no les va a dar combustible porque el gobierno electo no autoriza. Pero son ellos los que siguen gobernando hasta el 10 de diciembre», contó a este diario el senador nacional Victor Zimmerman, que consideró que ha impactado en la gestión el supuesto corrimiento de la gestión del propio Capitanich.

En tanto, un comunicado de los emisarios de Zdero dio explicaciones por la decisión adoptada. «No existe a la fecha ni suspensión de obras, ni cesación de pagos a proveedores, ni demoras en la cancelación de compromisos, hechos que a las claras no coinciden para nada con la realidad ni con el testimonio de muchos chaqueños que afirman todo lo contrario», apuntó.

Por ello consideró que «no se obró hasta aquí con la transparencia esperable en estas circunstancias tan delicadas para el país y la provincia».

Los asesores del mandatario electo, además, calificaron la actitud de los actuales funcionarios de «arrogante y hasta insolente» y que con ello «tampoco ayudan a construir el clima adecuado para un esquema que tendría que ser mucho más natural y sin mezquindades».

En este sentido, concluyeron que los colaboradores de Capitanich pretenderían «establecer reglas de juego unilaterales ni acordadas, ni conversadas. No colabora con el ánimo que debería enmarcar este tiempo de sincronización que apunta a mejorar la calidad institucional por el bien de los chaqueños».

Minutos después fue el portavoz del gobierno norteño el que salió a cruzar el comunicado de los emisarios de JxC encargados de sentar las bases de la transición para el cambio de gobierno. Si bien lamentó esta decisión, Chapo no dudó en responsabilizar a Zdero como «el único responsable de que este proceso democrático y necesario para el traspaso de mando haya terminado de esta manera».

El portavoz dijo que el abandono del gobierno electo causó sorpresa y encendió alarmas a nivel político porque el martes hubo una reunión entre ambos equipos -saliente y entrante- en la que se habían acordado distintos puntos de la transición, y que el diálogo había sido “muy ameno y respetuoso”.

El funcionario ratificó la decisión del Ejecutivo de entablar un «diálogo» con el gobierno electo para poder «conducir este proceso de traspaso político» y adelantó que «seguiremos esperándolos» para concluir un proceso que se había iniciado el pasado 18 de septiembre.

““Si les molestó el sentido común con el que se maneja nuestra administración de gobierno lo lamentamos mucho, pero así continuaremos trabajando hasta el 10 de diciembre”, puntualizó para luego calificar de «antidemocrática» la actitud de los técnicos de JxC.