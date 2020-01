Denuncian que empleado del centro de salud del B° Guadalupe maltrató y escupió a una mujer en la cara

Compartir

Una vecina del barrio Fontana, en diálogo con el Grupo de Medios TVO denunció que el empleado que otorga los turnos en el centro de salud del barrio Guadalupe, la maltrató, la insultó y le escupió en la cara. Según relató la mujer, el personal llegó con prepotencia al centro de salud alrededor de las 8:30 horas cuando ya había gente esperando desde la madrugada y discutió con ella porque no había médicos disponibles y ante el reclamo de la vecina de que deberían poner un cartel así la gente no espera tantas horas, la violencia del hombre escaló a un punto incomprensible donde dio la vuelta el mostrador, la increpó de frente y la escupió en el rostro.

«Vine por la mañana, estuve desde las 5.30 esperando el turno después llegó este hombre que atiende y da los turnos, vino alrededor de las 8.30 muy prepotente, cuando fuimos a acercarnos al lugar me dijo que no había ningún médico disponible y yo le dije que deberían poner un cartel para informar eso así la gente no espera mucho y que además llegó tarde y él me dijo que eso no le importaba, me insultó, se dio la vuelta y me escupió en la cara, encima que viene tarde tiene tremendo olor a droga, no está bien esta persona porque además de insultarme salió de su lugar de trabajo y se me acercó para golpearme», denunció la mujer.

«Todo esto pasó con el lugar lleno, había mucha gente enojada y todos miraron alrededor cuando se me paró y me escupió en la cara, yo le dije que era una mujer y que me respetara, él me dijo que yo lo respete y que era una maleducada, ahí me insultó con malas palabras, me preguntó que quién era para hacer eso y le dije que iba a llamar al Ministerio y me dijo que haga lo que quiera, incluso me dijo que mi hijo es un drogadicto, siendo que es menor de edad, cuando esto pasó todas las personas se acercaron a mirar porque no entendían la reacción de él, hasta una enfermera vio cuando se me acercó y me dijo cosas, ellas me pidieron disculpas, vieron todo lo que me hizo, me dijeron que la directora viene a las 15 horas y que me acercara a hablar con ella», señaló la mujer indignada por lo ocurrido.

«No solo me trató de mala manera, sino que también me dijo malas palabras y se acercó para insultarme, encima que llegó tarde, yo estuve desde las 5.30 esperando para sacar el turno, él me iba a pegar y yo me corrí para atrás, la gente miraba e incluso las enfermeras vieron todo», acotó la paciente.

«No puede quedarme así, tuve que volver a sacar un turno como toda la gente que hace una semana está haciendo fila, me hice un tiempo para volver porque esto no puede quedar así, esto es inaceptable y siempre fue así, acá en el barrio Guadalupe siempre fue lo mismo», lamentó la vecina.

«Como mujer la verdad le tuve miedo a su reacción, él salió afuera delante de toda la gente, me dijo que no tiene miedo, que informe al Ministerio todo lo que quiera», finalizó acotando sobre una situación inaceptable, más aún en un nosocomio que debería brindar contención a los pacientes.