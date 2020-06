Denuncian que empleados de estación de servicios no cobraron el sueldo completo

Compartir

Desde SOESGYPELA (Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios y Expendio de GNC, Lavaderos Automáticos, Garages y Playas de Estacionamiento) seccional Formosa llevaron adelante un reclamo por una cuestión salarial debido a que trabajadores de una estación de servicio no están percibiendo la totalidad de los sueldos como corresponde y es por ello que convocaron a una conferencia de prensa, incluso estaba prevista una manifestación pero fue suspendida.

En ese marco Graciela Acosta, Secretaria General del sindicato, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre lo que ocurre.

“Esto ya sucedió con el tema del salario de abril, los trabajadores de una estación de servicio recibieron solo el ATP que es el 50% de sus salarios donde la empresa tiene que poner el otro 50% para que el trabajador reciba el 100% de sus salarios, pero esa parte no apareció en el sueldo de abril y tienen pensado con el sueldo de mayo”, denunció la mujer.

“Son más o menos de 15 a 20 los trabajadores que están siendo perjudicados en este caso. Hasta ahora todavía no perciben el salario del mes de mayo, pero ya están hechos los recibos para que reciban solo el 50% que es del ATP”, denunció.

Asimismo señaló que “los empleados han trabajado todo este tiempo, este sector fue declarado servicio esencial es decir que se trabajó desde el primer día de cuarentena, las estaciones no se cerraron, somos conscientes desde el sindicato que la venta cayó pero eso fue las primeras semanas, hoy en día hay un importante repunte donde no hay excusas para que el empleador ponga el 50% del salario”.

Sobre si es la única con problemas o hay otras estaciones en la misma situación, aclaró que “en el interior también pasó en una estación pero hay otra clase de diálogo porque estos empresarios se acercaron y van a regularizar el tema con el sueldo de abril y de mayo el trabajador va a recibir el 100%, 50% del ATP y el otro de parte de la patronal, en este caso puntal en Formosa agotamos todas las instancias legales haciendo las denuncias pertinentes en la Subsecretaría pero aun así no hay diálogo, la empresa no se sienta a dialogar con el sindicato, acá en Formosa hay dos sindicatos, el que yo represento donde tenemos convenio colectivo, estamos adheridos a la federación a nivel nacional y existe otro sindicato que es provincial, el cual no tiene convenio y la situación es así, ellos son socios de la patronal, esta situación no iba a salir a la luz si los trabajadores no acudían a nosotros porque del otro lado le soltaron la mano, a raíz de mi denuncia la Subsecretaría hizo carta documento, pidió audiencia, la lucha y la denuncia es de parte de nuestro sindicato”.

De la misma forma Acosta aseveró que “acá no hay libertad sindical, es 2020 y todavía hay empresarios que obligan a los trabajadores a desafiliarse o afiliarse con el sindicato que está a favor de la patronal, desde mi sindicato nosotros pedimos por los trabajadores porque esta es una lucha que viene a nivel nacional, desde nuestra generación, desde la CGT porque el presidente de la asociación de autoservicio es integrante de la CGT desde donde se pelea que el trabajador reciba el 100% del salario”.

Para finalizar se refirió a qué pasos van a seguir en esta lucha, “nosotros teníamos pensado hacer una manifestación pero por este tema de la cuarentena nos vimos obligados a reinventarnos y visibilizar la problemática por los medios, nuestra pelea va a continuar”.