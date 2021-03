Denuncian que la obra social IASEP quiere recortar prestaciones a pacientes con TEA

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana, familiares de pacientes afiliados al IASEP que son atendidos en la Fundación “Uniendo Huellas” reclamaron frente a la sede de la obra social por el recorte de las prestaciones, una situación que viene desde hace tiempo y que motivó un pedido urgente de diálogo.

En ese sentido Florencia, familiar de un paciente con TEA, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre lo que ocurre.

“Estamos cansados, lo que pasa es una vergüenza, juegan con nuestros chicos, no solo con quienes padecen autismo sino que con las personas que tienen discapacidad, en la Fundación Huellas asisten más de 100 pacientes con esta obra social social y es una vergüenza que jueguen así, están queriendo plata como siempre decimos y cortan a los que más necesitan porque quieren que hagamos solamente las terapias que ellos dicen que necesitan nuestros chicos”, contó la mujer.

De la misma forma aseveró que la obra social “busca recortar terapias, ellos quieren que nuestros chicos hagan las terapias que ellos dicen, que para ellos está bien, pero no lo pueden decidir, nosotros presentamos todos los meses lo que los médicos dicen, no es que nosotros decidimos, es el médico, el neurólogo que nos dice qué necesita cada chico dependiendo de su discapacidad, ellos dicen que su junta médica evalúa y dictamina qué sí y qué no, ahora nos sacaron varias terapias”.

“Ellos quieren ahorrar plata y se agarran con nuestros niños que son los que más necesitan, que recorten sus sueldos si quieren plata pero no el de nuestros chicos, no pueden tocar, ya venimos desde hace años con esto, cada mes estamos teniendo problemas con IASEP porque dicen una cosa, después dicen otra, la verdad es que duele y es una vergüenza”, expresó.

Asimismo aseveró que el recorte de terapias empezó a ocurrir en este mes de marzo. “Muchos padres quisieron autorizar las terapias y no pudieron, mi hermano por ejemplo hace 4 terapias y solamente nos autorizaron dos, lo otro tenemos que abonar, encima no dan opción, sí o sí nos obligan a tener IASEP porque de última tenemos otra obra social y no hay problema, pero nos obligan”.

“Muchos pacientes están cansados de IASEP, me encontré con una mujer mayor que me dijo que no podía más porque les recortaron los remedios, a una mujer le cortaron los pañales para el marido, es una vergüenza”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print