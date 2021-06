Denuncian que sectores productores de alimentos suben de precio perjudicando a pymes y consumidores

Compartir

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa denuncian que sectores productores de alimentos suben de precio de manera constante, perjudicando a pymes y consumidores. En ese sentido, manifestaron que los programas “Super Cerca”, Ley de Góndolas u otras medidas “no han beneficiado hasta ahora el bolsillo de los consumidores que ven como continúan las remarcaciones de precios”.

“Llegando a fines de junio del corriente año, los alimentos esenciales continúan aumentando sus precios y las remarcaciones son permanentes, tanto en supermercados, autoservicios, como comercios barriales”, según afirmó la -Dirección de Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa.

Desde el organismo denunciaron que “no es solamente la carne vacuna la que se ha tornado inaccesible para el bolsillo de los consumidores, sino que también se destacan las subas de los aceites, de las verduras, de las frutas, de los lácteos, y todo ello va a contra mano de la intensión que posee el Gobierno Nacional de hacer descender o por lo menos estabilizar los precios de los alimentos”.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, le solicitó al ministro de Desarrollo Productivo Dr. Matías Sebastián Kulfas y a la Secretaría de Comercio Interior Paula Español, “que pongan límites a los aumentos de precios que vienen impulsando las empresas alimenticias, ya que las mismas, no pueden deslindarse de esta responsabilidad que tienen y que produce mayor inflación afectando al bolsillo de los trabajadores”.

Remarcaron que “las empresas alimenticias que se nuclean en la COPAL (Coordinadora de Empresas Alimenticias) que representa a las gigantes del sector y que están presididas por Daniel Funes de Rioja, el actual presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), quien sigue reclamando mayor libertad para aumentar los precios de los alimentos”.

Gialluca requirió que “el sector alimenticio argentino no puede continuar subiendo los precios sin tener en cuenta el daño que produce sobre la Canasta Básica Alimentaria, algo que es inalcanzable para una gran cantidad de familias argentinas, especialmente en el NEA”.

“No vamos a aceptar nunca que la responsabilidad de la inflación es de los trabajadores y de sus salarios, y por eso no pueden mantenerse todos los privilegios que tienen las empresas alimenticias y deben ser obligadas a sentarse a negociar soluciones de fondo en relación a los precios de los alimentos, puesto que se afirmó que ni Super Cerca, ni la Ley de Góndolas y otras medidas “nos permiten a los consumidores formoseños pagar lo que realmente valen o cuestan cada uno de los diferentes alimentos”, finalizó Gialluca deslindando inclusive responsabilidades por los mayores costos que puedan poner los comercializadores locales.

