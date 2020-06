Denuncian reiterados hechos de inseguridad en la zona céntrica

Compartir

Linkedin Print

Según contó un vecino de la zona al Grupo de Medios TVO, días atrás 3 domicilios ubicados en el centro de la ciudad sobre la calle Moreno desde José María Uriburu hasta la Irigoyen sufrieron robos. Relató que los malvivientes ingresaron a las viviendas luego de entrar por una casa que años atrás había sido incendiada y hoy está abandonada. Los ladrones usarían este domicilio como “referencia” para desde allí ingresar a otros patios a cometer sus delitos.

En ese marco, un poblador de la zona relató que “se están dando casos de inseguridad increíblemente en una situación de pandemia donde supuestamente está todo controlado e incluso los comercios tienen que cerrar temprano, los delincuentes aprovechan esa situación y siguen por las calles”.

Asimismo señaló que la presencia policial “solía ser constante hasta hace poco pero cuando cerraron algunos comercios sobre todo un motel de acá a la vuelta se regularizó la situación, dejaron de haber inconvenientes en la zona pero ahora parece que están volviendo. Esta es la denominada zona roja donde aparte del ejercicio de la prostitución siempre hubo venta de drogas y otras cosas”.

“Hace poco recibimos una alarma en el grupo que tenemos entre vecinos de que habían unas personas que estaban ingresando a esta casa que está abandonada hace bastante tiempo donde hubo un incendio”, relató.

“Ahora hubo un caso de robo en una de las casas y querían ingresar a otras, voy a publicar en el grupo para ver qué cartas tomamos entre vecinos, ahí nos avisamos todo respecto al tema de la seguridad, acá hay locales que están cerrados y también tratamos de darle un poco de ayuda a los locales que están cerca para que tengan un poco de plata también”, explicó.

Además se quejó de otra situación que ocurre en la zona y es que circulan pobladores de otros barrios a altas horas de la noche. “Si los comercios se pueden abrir un poco más no hay problema, la gente que circula por la zona debería ser la del barrio, ocurre lo mismo que en otros sectores, no se trata de que una persona de otro lado no venga a comprar acá sino que a cierta hora solo debería circular gente del barrio y no es así”, lamentó.

“Hubo 3 robos en una semana y es muy raro, hace poco estuve hablando con un policía de acá cerca y me dijo que habían mermado los casos de inseguridad, pero no fue así por lo visto. En este caso particular parece que era persona que había salido de la cárcel y se alojó acá por eso habría ocurrido todo”, finalizó el poblador.