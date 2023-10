Denuncian un acuerdo en Lomas de Zamora por el cierre de listas entre Insaurralde y Milei

Un exintegrante de la Libertad Avanza que pagó por incluir su nombre en la lista de concejales del partido, denunció un presunto acuerdo por el cierre de listas en Lomas de Zamora entre Karina Milei, la hermana del candidato libertario, y Martín Insaurralde, el intendente local en uso de licencia por el escándaloso viaje a Marbella que terminó forzando su renuncia como jefe de Gabinete provincial.

Se trata de Víctor Guzmán, que encabezó la lista de concejales del partido liberatorio por unos pocos días. Luego de pagar 30 mil dólares, según relata el propio Guzmán, para asegurar su lugar en la nómina municipal de la LLA , recibió un llamado de la secretaria privada de Insaurralde preguntándole si, en efecto, él formaba parte del partido libertario.

«El viernes a la noche firmamos todos los concejales en café Dali. El sábado [hubo] silencio de radio, el domingo se presentaban las listas. En ese interín me llama la secretaria de Martín Insaurralde para preguntarme si yo iba en la lista de Milei como concejal. El día lunes me entero que me habían bajado”, explica Guzmán, que asegura estar “proscripto” por el oficialismo de Lomas por haber “presentado oposición” en diversos temas.

“Me explicaron que la lista ya había sido cerrada entre Karina e Insaurralde en noviembre del año pasado”, explica Guzman, que asegura que le devolvieron el dinero “en cuotas”.

“Sebastián Pareja ha estado en permanente contacto con Insaurralde y concejales”, dice y agrega: ”Vendieron las candidaturas al mejor postor y el que pagó más fue Insaurralde”, denuncia Guzmán.