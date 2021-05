Denunciarán ante la justicia al ministro González para que realice la cuarentena por ser “contacto estrecho” de un caso positivo a coronavirus

Compartir

La concejal capitalina de la UCR, Celeste Ruiz Díaz adelantó que denunciará ante la justicia al ministro de Gobierno, Jorge González por incumplir con el protocolo sanitario que debe realizar cualquier persona que resultara contacto estrecho de un caso positivo a coronavirus en Formosa; asimismo la edil aseveró que “no vamos a permitir ciudadanos de primera y de segunda” y dejó en claro que “la ley debe ser pareja para todos”. La denuncia será patrocinada por la Dra. Agostina Villaggi.

“Todos vimos como el ministro González incumple con el protocolo que rige en la provincia. Sabemos porque lo vimos por televisión que es contacto estrecho de un caso positivo a coronavirus, en este caso por el Dr. Romero Bruno, sin embargo no se encuentra realizando el protocolo de por lo menos días como lo establece el protocolo que la propia provincia y a la cual él representa establece”, asevero Ruiz Díaz.

Seguidamente expuso que no se entiende qué se cree, “para ponerse por encima de los formoseños, ¿acaso es de alguna casta divina o superior que no debe cumplir las normas, que solo el resto de los formoseños debemos cumplir?”.

“Es más, por ser funcionario de este gobierno él debería estar dando el ejemplo, le guste o no es contacto estrecho del Dr. Romero Bruno y debe hacer la cuarentena”, continuó diciendo.

Asimismo añadió que para dar el “ejemplo” como corresponde “debería hacer la cuarentena en los CAS que ustedes mismos organizaron, donde falta la higiene, existe falta de atención médica y están hacinados, quizás el da que tome conciencia de lo que padece el resto de los formoseños –no los que pertenecen a su casta- se dará cuenta del daño que se le está haciendo a la sociedad con su política sanitaria”.

“El Ministro se pone en un lugar de ser ciudadano de primera, y el resto somos ciudadanos de segunda, por eso vamos a ir a la justicia. Él tiene que estar en cuarentena como cualquier formoseño y como no lo hizo por motus propio lo vamos a denunciar de la misma manera que el Gobierno denuncia a aquellas personas que incumplen con la cuarentena y le inician una causa”, finalizó diciendo la edil.

