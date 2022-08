Denunciarán penalmente a la empresa Crucero del Sur ante la justicia para su investigación

Compartir

El concejal capitalino, Gerardo Piñeiro (UCR), adelantó que denunciará penalmente a Crucero del Sur para que se investiguen las auditorías contables mensuales y la publicidad partidaria de las últimas elecciones en las unidades de la empresa. Para el edil, existieron “dádivas” e “falta de controles” por parte la municipalidad que se encuadraría como un delito. “Está prohibido por el propio contrato de concesión otorgar a campañas políticas partidarias”, denunció Piñerio al Grupo de Medios TVO.

“Nosotros vamos a radicar la denuncia ante la fiscalía de turno penal en la ciudad porque ahora cierra el círculo con los dichos de la representante contable de la empresa y por lo menos se tiene que investigar dentro del marco de una justicia independiente. Tendrían que investigar por qué motivos se publicaron las campañas políticas del partido de gobierno en las lunetas de los colectivos de transporte público de pasajeros; por qué motivos la ciudad no hizo los controles, las auditorías contables mensuales como lo prevé el pliego y como lo denuncia la propia responsable contable e la empresa”, manifestó el edil.

La decisión del concejal miembro de la oposición, se dio luego de la última sesión del Concejo Deliberante en donde el decreto de emergencia en el transporte tuvo un tratamiento exprés. Los concejales opositores esperaban un tratamiento más extenso que los 16 minutos que recibió dicho decreto y poder además interpelar a autoridades y a la empresa.

“El intendente saca un decreto ad referéndum del Concejo Deliberante y nosotros teníamos mucha inquietud de saber cuál era la letra del decreto, cuales eran los motivos por el cual él declara la emergencia, más allá de que todos sepamos, él lo tiene que hacer pero por sobre todas las cosas lo que tiene que hacer es, en el plazo que ha dado de 90 días, decir cual es el plan de contingencia que la municipalidad tiene a los efectos de sacar de la situación de emergencia al transporte público. Esto no se ha dado”, expresó Piñeiro.

En la lista de preguntas que habían preparado desde ese espacio político, se incluyen las relacionadas al manejo financiero de la empresa, un dato que se desprende de una reunión que mantuvieron los representantes de la empresa Crucero del Sur con el Defensor del Pueblo días atrás.

Piñeiro indicó que “ese es uno de los temas que hay que preguntar. Nosotros venimos denunciando que durante el año 2021 y el año 2020 la empresa ha recibido subsidios por 520 millones de pesos, es muchísima plata y ha recibido exenciones impositivas en el marco de las medidas sanitarias y de protección al transporte público. Se ha acogido al beneficio de la Ley de Contrato de Trabajo y tuvo el 50% de sus trabajadores con beneficios previsionales; se habían acogido al 50% del pago de sueldos, cerca de un 80% de beneficios económicos tuvo la empresa durante el transcurso de la pandemia. No es cierto que la pandemia ha golpeado a todo el mundo por igual”.

Por otro lado, de dicha reunión habrían trascendido además declaraciones que motivan aún más la realización de las denuncias. Según el concejal, el Director de Transporte Provincial confirmó que los subsidios se pagaron en tiempo y forma y que no existe deuda alguna, y también la representante contable de la empresa denunció que la municipalidad realizó mal las auditorías contables.

“Dichos de la propia empresa, en la reunión con la Defensoría del Pueblo, dijo ´miren, a nosotros la municipalidad nos tiene que hacer una auditoria contable financiera mensualmente y no lo hace y cuando lo hagan le pedimos que lo haga bien , qué quiere decir con este mensaje de lo haga bien`, quiere decir que cuando lo hizo lo hizo mal, lo hizo deliberadamente mal”, enfatizó Piñeiro.

Así, en este sentido, el concejal reiteró los motivos de la denuncia que realizarán para que la justicia investigue estas cuestiones. “La contadora dice que si hubiesen hecho bien los controles contables, a ellos les hubiese beneficiado porque si se demostraba que no cerraban los números la municipalidad podría haber auxiliado en esa carencia, y si es que los números cerraban bien, tenía que informar bien. A mayor control, mejor funcionamiento de la empresa”, finalizó.

