Denunciaron a la jueza federal que se declaró incompetente en la causa «The Old Found»

Compartir

Linkedin Print

La denuncia contra la jueza federal, Belén López Mace, se presentó ante el Concejo de la Magistratura por parte de un grupo integrado por la diputada provincial Agostina Vilaggi quien señaló, al Grupo de Medios TVO, que el motivo principal fue por «mal desempeño en las funciones de un juez».

«Fuimos hasta el Concejo de la Magistratura a presentar la denuncia contra la jueza Belén López Mace, por lo que entendemos nosotros, mal desempeño en las funciones de un juez, al expedirse en un auto interlocutorio en la cual se declara incompetente cuando tenía una orden de la Cámara de Casación de investigar el caso de corrupción en la denuncia por la coima entre Vandenbroele y la provincia de Formosa por supuesto asesoramiento», manifestó la legisladora radical.

La causa señalada por Vilaggi es la causa conocida como «The Old Found», en la que se investigaba el pago de unos $7,8 millones a dicha empresa tras el asesoramiento por deuda pública a la provincia de Formosa. Para la legisladora, la jueza López Mace hizo caso omiso a la orden de la Cámara de Casación al declararse incompetente.

«Se declaró incompetente en un autolocutorio al que no pudimos nunca acceder porque tampoco fue publicado en el sistema judicial como corresponde. Se mandó ese expediente a la justicia ordinaria y en un trámite exprés resulta que el juez (Marcelo López) Picabea de la provincia de Formosa, sobreseyó a todos los imputados incluidos el gobernador de la provincia, cuando Vandenbroele es testigo protegido, ha testificado en la causa y ha dicho que existió ese pago y esa coima», planteó Vilaggi.

Tras el sobreseimiento de todo los imputados, quienes presentaron la denuncia en el Concejo de la Magistratura, también presentarán un escrito para que se revea lo ocurrido y se reabra la investigación de la causa.

«Lo que básicamente buscamos nosotros es que se revoque este sobreseimiento y la Cámara de Casación vuelva a tomar el expediente y se siga con la investigación, nosotros vamos a insistir con que así sea, no nos vamos a quedar con este sobreseimiento vamos a plantearlo con los argumentos jurídicos que nosotros entendemos que son factibles para que la Cámara Federal abra de vuelta la investigación», adelantó la legisladora y abogada de la UCR.

De esta manera, el equipo que integra la legisladora formoseña, buscará reabrir la investigación que tenía como imputado al gobernador de Formosa en una causa por corrupción y que cuyo cierre fue utilizado de ejemplo de lawfare por el oficialismo en algunas ocasiones.

«La verdad que la justicia federal no investigó porque la que tenía la responsabilidad jurídica de investigar no lo hizo, ya se habían iniciado ciertas investigaciones, por algo también estaban imputados. La jueza recibe el expediente y se declara incompetente cuando no podía hacerlo, había una orden superior que le ordenaba a la jueza a continuar con la investigación», reiteró Vilaggi.

Compartir

Linkedin Print