Denuncias cruzadas entre Bullrich y la Policía de Formosa por camión de agua

Ayer a la mañana se produjo un hecho que tuvo como protagonistas a efectivos de la Policía de Formosa y al intendente de la localidad de Las Lomitas Atilio Basualdo, donde un camión que llevaba agua para el campo del Jefe Comunal resultó baleado. El hecho que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales generó miles de comentarios y reacciones, e incluso la ministra de seguridad de la Nación Patricia Bulrrich se expidió denunciando que se trata de una “represalia” por haber abandonado el “proyecto del modelo formoseño”.

Quien se ocupó de hacer público lo ocurrido fue la diputada provincial Gabriela Neme que señaló desde el lugar de los hechos que dijo que “la Policía de Insfrán quiso parar un camión que traía agua para los animales del intendente Basualdo, lo persiguieron y balearon porque no querían que traiga el vital líquido”.

“Nosotros como defensores de los derechos vamos a acompañar al intendente que está desesperado tratando de salvar a los animales. A Insfrán no le importan los productores ni las personas y mucho menos los animales”, insistió.

Por su parte, Basualdo agregó: “se que es con animosidad de Gildo Insfrán hacia mi persona, entiendo su bronca porque simplemente uno en estos momentos piensa diferente, no soy obsecuente con su soberbia, usa a la Policía para delinquir”.

“Me inutilizaron el camión para que no pueda ingresar al campo a llevarle agua a los animales, esta es la miseria que hay en Formosa, yo fui militante del gildismo, pero hasta acá llegué, esto tiene que cambiar en la provincia. Esta es la realidad de hace mucho tiempo, con valor hemos decidido enfrentar esta situación, sabemos que acá no hay democracia, ni justicia, la jueza rinde cuenta con el quinto puesto”, agregó.

En cuanto al supuesto control policial Basualdo dijo “no había ningún control policial, ni estaba balizado, te aparecen del monte, escondidos, y lógico que se parecen a delincuentes”.

Asimismo, Pablo Basualdo, concejal de la localidad e hijo del Jefe Comunal, tildó el hecho como lamentable donde acusó que existe una persecución política. “Traíamos agua al campo para los animales que están sin agua desde hace días porque también ya nos secuestraron otros camiones por el solo hecho de traer agua a nuestro campo, todo por una orden política con el circo armado y la participación de la Policía de la provincia”.

Al referirse a lo suscitado aseveró que “una vez que el camion pasó Salazar comenzó a ser seguido por un toyota etios de color blanco, no identificado como vehiculo de la Policia de la provincia, una vez frente al campo los policias desde la ruta comenzaron a disparale al camion, efectuaron cuatro disparos, uno impactó en la rueda delantera. Cuando pasó el suceso se quedó un ratito en la ruta, después cuando comenzamos a sacarle fotos procedió a retirarse”.

“Es un hecho lamentable, han utilizado armas de fuego poniendo en riesgo la vida de personas que solo traían agua a los animales”, cuestionó el legislador comunal lomitense.

El hecho, según la Policía

Según informó la Policía en su parte de comunicación, todo comenzó el sábado alrededor de las 03:15 horas, cuando efectivos de la Dirección General Policía Seguridad Vial, Delegación Ruta Provincial Ruta 28, alertaron a la Delegación Vial Posta Cambio Zalazar sobre un camión cisterna que pasó a elevada velocidad por el control y no detuvo su marcha, cuyo rodado se dirigía a la localidad Posta Cambio Zalazar.

Ante esa situación, los integrantes de la Delegación Posta Cambio Zalazar se posicionaron sobre la Ruta Nacional 86, a la altura del kilómetro 1626, a unos 17 kilómetros de la zona urbana de esa localidad, donde desplegaron conos con balizas lumínicas para demorar al camión en cuestión.

Posteriormente, alrededor de las 05:15 horas, detuvieron la marcha de un camión Volkswagen modelo 17220 con acoplado y tanque cisterna de 30.000 litros, que habría salido de un camino vecinal que conecta la Ruta Provincial Nº 28 y la Ruta Nacional Nº 86; en ese momento el conductor llevaba un acompañante.

El personal policial le solicitó al conductor las documentaciones del camión, pero el conductor solo las exhibió por la ventanilla, negándose a entregarlas para su respectivo control. Los policías le explicaron que necesitaban controlar con las documentaciones y que luego se le devuelve, sin embargo, el conductor se negó.

Seguidamente, uno de los efectivos verificó el acoplado y no encontró el número del chasis, situación que le llamó la atención. En ese momento, el camionero aceleró la marcha y casi colisionó a los policías que se encontraban adelante, en tanto el otro estaba mirando el chasis.

Ante el movimiento del camión y el peligro que representaba para sus vidas, uno de los efectivos disparó tres veces en la rueda delantera para que detenga la marcha y lejos de hacerlo siguió acelerando, optando los uniformados por tirarse a un costado para evitar ser embestidos.

Inmediatamente después, iniciaron una sigilosa persecución al camión, presumiendo que podría transportar droga o mercadería de contrabando, hasta llegar a la simbra de del campo “Las Palmitas”, propiedad del ciudadano Atilio Basualdo, donde ambos sujetos (conductor y acompañante) descienden, ingresan al campo y se dan a la fuga.

A las 07:00 horas, llegaron efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) y de la Subcomisaría Posta Cambio Zalazar, así como el ciudadano Atilio Basualdo, quien pretendió subir por la fuerza al camión para ingresar el rodado a su campo. Los policías lo impidieron y Basualdo agredió a los funcionarios públicos con golpes de puño y manotazos, lesionando a los efectivos.

A las 10:00 horas, llegó el jefe de la Unidad Regional Siete con personal a cargo, y constató la presencia de Atilio Basualdo, Pablo Basualdo y la Diputada Provincial Neme Gabriela, quienes hacían transmisión vivo para redes sociales y también sacaban fotos; además, increparon e insultaron en reiteradas oportunidades a los uniformados.

En ese momento, la diputada Gabriela Neme, cuestionó al personal policial que se encontraba en el lugar, interrumpió el diligenciamiento de las actuaciones procesales y pretendió al igual que Basualdo, llevar el camión que estaba secuestrado.

Cuando se calmaron los ánimos, se le permitió a Atilio Basualdo que descargue el agua del camión para sus animales vacunos en bateas. Luego el camión fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece secuestrado por orden de la jueza.

En el lugar, se realizaron las actuaciones procesales con la participación del Centro de Investigación Forense (CIF) y bajo la dirección de la Jueza de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Las Lomitas.

En consecuencia, conforme orden de la Jueza interviniente, se inició una causa judicial por los delitos de “Atentado y Resistencia contra la Autoridad, Abuso de Armas y Lesiones”.

Se notificó la situación procesal de la causa al imputado Basualdo y continuó en libertad; luego se hizo lo propio con tres efectivos policiales, quienes permanecen detenidos y se les secuestró las armas de fuego a los fines periciales.

En la faz interna, el Comando Superior de la Institución dispuso la sustanciación de un Sumario Administrativo, el apartamiento inmediato de la función pública y el cambio de revista a pasiva, hasta tanto se pueda determinar la responsabilidad que le cabe a cada uno de ellos en el procedimiento.

Ministra Patricia Bullrich

A través de un comunicado de Prensa, la cartera que dirige Patricia Bullrich denunció “las represalias de las que ha sido víctima Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas en la provincia de Formosa”.

“Hace unos días, el funcionario se acercó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, manifestando su intención de compartir el proyecto de cambio que el ejecutivo nacional lleva adelante y abandonar así el plan que sumió en la pobreza a su provincia”.

Frente a este acercamiento, esta mañana Basualdo sufrió las consecuencias revanchistas de la política oficial de Formosa: la Policía provincial disparó con armas de fuego a las cubiertas de un camión que transportaba agua hacia el establecimiento agropecuario del intendente, impidiendo de este modo el derecho de abastecimiento de agua para los animales.

Este es un ejemplo más de los abusos sistemáticos que la política de la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán desde 1995, impone por medio de la policía, contra quienes manifiesten ideas y pensamientos distintos, como aquellos abusos registrados durante la pandemia o los impartidos al periodismo en múltiples oportunidades”, señaló.