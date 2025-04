Denver Nuggets echó Michael Malone, el histórico entrenador con el que fue campeón de la NBA

Una noticia sorprendió a la NBA este martes, con la salida de un histórico entrenador: Denver Nuggets despidió a Michael Malone. La franquicia de Colorado emitió un comunicado explicando los motivos de esta decisión, que sacudió a la mejor liga de básquetbol del mundo y que tiene que ver con el anuncio de no se renovará el contrato del mánager general, Calvin Booth. Facundo Campazzo, que fue dirigido por Malone en su paso por Denver entre 2020 y 2022, reaccionó a través de sus redes sociales.

“Los Denver Nuggets han relevado al entrenador principal Michael Malone de sus funciones y no renovarán el contrato del gerente general Calvin Booth. David Adelman asumirá nuestro rol de entrenador en jefe por el resto de la temporada 2024-25″, expresó la franquicia en un mensaje en sus redes sociales sobre la salida de Malone.

Los Nuggets se encuentran actualmente en la cuarta posición de la Conferencia Oeste con un récord de 47 triunfos y 32 derrotas, por ahora, clasificándose a play-offs. Además, arrastran una racha de cuatro derrotas seguidas. Adelman, el coach que estará a cargo hasta el final de esta temporada, comenzará a desempeñarse como entrenador principal este miércoles cuando Denver Nuggets visite a Sacramento Kings, en un duelo clave si no quiere caer en puestos de play-in.

Una vez que el despido de Malone comenzó a circular en las redes sociales a través de los medios especializados en la NBA, no demoraron en llegar las diferentes reacciones y una de las que más llamó la atención fue la de Facundo Campazzo. El base argentino comentó con iconos de gran sorpresa un posteo de Shams Charania, uno de los periodistas más especializados en el mejor básquetbol del mundo. Vale destacar que el cordobés fue dirigido por Michael Malone entre 2020.

“Esta decisión no se tomó a la ligera, se evaluó con mucho cuidado y lo hacemos solo con la intención de darle a nuestro grupo la mejor oportunidad de competir por el Campeonato de la NBA de 2025 y entregar otro título a Denver y a nuestros fanáticos en todas partes”, ampliaron los Nuggets en sus canales oficiales.

Luego, completaron: “Si bien el momento de esta decisión es desafortunado, dado que el entrenador Malone ayudó a sentar las bases de nuestro programa, que ahora es de nivel de campeonato, es un paso necesario para permitirnos competir al más alto nivel en este momento. Los estándares y expectativas de nivel de campeonato se mantienen para la temporada actual, y de cara al futuro, esperamos seguir construyendo sobre los cimientos que sentó el entrenador Malone durante su carrera histórica de 10 años en Denver”.

Michale Malone tiene 53 años, es oriundo de Nueva York y tiene una amplia trayectoria en la NBA. Comenzó como asistente en New York Knicks en 2001 y luego pasó por Cleveland Cavaliers, New Orleans Hornets y Golden State Warriors. En el año 2013 llegó el turno de continuar su carrera como entrenador principal de Sacramento Kings. En 2015 arribó a Denver Nuggets, equipo con el que ganó el anillo en 2023 y con el que tuvo un récord de 471 triunfos y 327 caídas durante sus 10 temporadas.

“No hay cantidad de gratitud que podamos expresar adecuadamente por sus contribuciones desde que se unió a nuestra franquicia en 2015. Es con nuestro mayor respeto que nos gustaría agradecer al entrenador Malone por la década más exitosa en la historia de los Nuggets, estableciendo el récord de victorias de todos los tiempos y ayudando a entregarle a Denver nuestro primer campeonato”, completó el comunicado oficial.

Por otra parte, los Nuggets también hicieron mención a la discontinuidad de Calvin Booth, gerente general de la organización durante los últimos tres años. “Agradecemos por ayudar a concretar la plantilla que le dio a Denver y a nuestros aficionados su primer Campeonato de la NBA. El conocimiento de Calvin del juego, su pasión por la exploración y su larga trayectoria como jugador y ejecutivo en la NBA ayudaron a impulsar a nuestra organización a nuevas alturas, que seguiremos impulsando. Agradecemos a Calvin sus ocho años con los Nuggets y sabemos que su lugar en la historia como nuestro primer Gerente General ganador de un campeonato será honrado durante años”, concluyeron.