Deporte olímpico: Eulalio Muñoz, del fútbol al atletismo

El joven maratonista se entrena en Esquel en busca de su mejor performance para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Así son los días del chubutense que cambió el fútbol por el atletismo e irrumpió en la historia del deporte por su clasificación al maratón de los Juegos Olímpicos. Se llama Eulalio Muñoz, es oriundo de Gualjaina, un pueblo de 1000 habitantes, pero se entrena en Esquel donde vive desde hace siete años; una de las ciudades argentinas sin casos de Covid-19, lo que le permite entrenarse con normalidad, más allá del frío y la nieve.

“Dejé el fútbol porque el club donde jugaba cerró. Pero ya me gustaba el atletismo y cuando empecé a correr me puse como meta ir a los Juegos Olímpicos. Con Rodrigo Peláez, mi entrenador, planificamos la clasificación y si bien tengo que reconocer que por mi ansiedad quería buscarla antes, haciendo caso y respetando los tiempos logramos el objetivo. Me preparé mucho para eso y ahora hay que seguir con todo”, le asegura Muñoz a la Secretaría de Deportes de la Nación.

La clasificación la logró a fin de año en el maratón de Valencia con un registro de 2h 11m 23s. “Ya estoy entrenando muy fuerte desde hace un mes. Antes corría día por medio porque el protocolo indicaba que podíamos salir por terminación de número de documento, pero por suerte Esquel es la única ciudad de la zona que no hay ningún caso de coronavirus y estamos en fase cinco; con las actividades funcionando casi normalmente. Hace poco hice 10 kilómetros en 30 minutos y eso es alentador en medio de esta preparación”, analiza Muñoz.

Y finaliza como es su costumbre, con optimismo: “Si bien el futuro todavía es incierto hay que pensar en el día a día y estar bien preparado para cuando toque volver a competir. No se puede dar ventaja, es un momento difícil pero ya vamos a salir, un año en el que todos perdimos algo, pero que creo que nos va a fortalecer a futuro”.