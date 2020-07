Deporte Olímpico: Las Leonas no podrán entrenarse en Rosario

Compartir

El seleccionado femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, no podrá volver a los entrenamientos preolímpicos la semana entrante en Rosario a raíz del crecimiento de los contagios de coronavirus registrados en el AMBA, donde residen varias de sus integrantes, y también en el sur de Santa Fe.

La posibilidad de que Las Leonas pudieran entrenarse en el interior venía siendo cada vez más fuerte en los últimos 10 días, después de que los atletas olímpicos o con chances de serlo en los postergados Juegos de Tokio 2020 fueron habilitados para entrenar.

Según indicó La Capital, de Rosario, se supo que el entrenador Carlos Retegui tenía la idea de no exponer a sus jugadoras en la circulación por la Ciudad de Buenos Aires yendo a entrenar al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), aunque el equipo masculino de Los Leones sí lo está haciendo.

La primera opción fue Mar Del Plata, un sitio que el entrenador elige cada vez que quiere llevar adelante una concentración. Pero como por similares razones no le fue permitido, pensó primero en la capital Santa Fe, donde encontró otra negativa, y luego Rosario, con el mismo resultado. Quizá ahora vaya a intentar con Córdoba.

La chance de ir a Santa Fe se analizó a partir de que lo hicieran en la cancha nueva de la Asociación Santafesina (de agua y una de las mejores de la región) y utilizando las instalaciones del Instituto de Educación Física capitalino, con protocolos ya preparados.

Pero después se optó por esperar un poco más y así, tras ello, que también fue coincidente con la habilitación de los entrenamientos de los olímpicos y paralímpicos en Santa Fe, surgió Rosario.

La idea prendió rápido en las áreas involucradas de la Municipalidad, pero terminaron chocando con la negativa provincial, pese a que la Asociación de Hockey del Litoral estaba de acuerdo con esa posibilidad.

La Asociación lo consideraba potable a partir de que se cumplieran estrictas medidas protocolares, se cumplía con el aislamiento en el hotel Howard Johnson, de Funes, donde la delegación pretendía alojarse, y sólo se movía entre ese sitio y el Estadio Mundialista.

Pero un incremento considerable de casos en la última semana en el sur santafesino y el aumento considerable de casos en Buenos Aires fueron en contra de esta posibilidad, aunque mañana se mantendrán nuevas charlas para intentar llegar a una solución y que finalmente Las Leonas encuentren un lugar propicio para empezar con sus entrenamientos.