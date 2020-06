Depósitos para descarga de mercadería: Olivera dijo que es “insostenible” y Cáceres lo tildó de “pro- empresas”

Compartir

Los concejales capitalinos, Fabián Olivera (UCR) y Fabián Cáceres (PJ) hablaron con Exprés en Radio respecto a la ordenanza que se aprobó durante la última sesión del HCD y que rige a partir de mañana; la misma se refiere a los camiones de gran porte que ingresan a Formosa y deben hacer descarga y distribución en un lugar a determinar con el fin de evitar la circulación dentro de la ciudad.

Olivera disparó que se trató de una ordenanza anunciada por el ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, antes de que el HCD la apruebe y agregó que es “insostenible” y la consecuencia será el aumento de los precios; por su parte, Cáceres lamentó la postura de la oposición y los tildó de “pro- empresas”.

Fabián Olivera

Al comienzo, el edil radical comentó que “es una medida poco feliz para los empresarios anunciada previamente por el ministro Ibáñez cuando nosotros estábamos en plena labor de ordenanza con la predisposición de algunos concejales del oficialismo. Cuando estábamos elaborando esa ordenanza el Ministro salió a anunciar que esto iba a salir por unanimidad intentando explicar algo que es muy difícil porque es insostenible”.

“Lo que habla esta ordenanza es que cada empresa o firma provincial o nacional que distribuye mercadería adentro de la ciudad debe tener un salón, un depósito para que acumulen toda la mercadería y a partir de ahí se dé la distribución interna, eso requiere de un mayor costo en momentos muy difíciles”, aseveró y continuó: “decían que ocho empresas harían eso y hablar de esa cantidad hoy es sinónimo de un gran fracaso, lo que hace una ciudad que intenta progresar y sobre todo cuidar el casco céntrico, la ciudad tiene calles muy angostas de seis o siete metros, hay un gran problema de planificación que viene de años anteriores, en otras provincias las calles son mucho más anchas que lo que tiene Formosa, hay que analizar mucho eso, habrá acumulación de tránsito pesado, colectivos, camiones de gran porte, autos, motos, bicicletas, eso acarreará graves problemas en el tránsito”.

“Es necesario que los camiones de gran porte no circulen dentro del ejido municipal y sobre todo en el casco céntrico, a pesar de que hay ordenanzas que hablan de que hay horarios para que los camiones puedan circular para las cargas y descargas y hay algunas avenidas como Napoleón, Avellaneda que tienen vías de circulación las 24 horas del día porque justamente es el único acceso que hay a la fábrica de tanino y a las áreas del sector”, asintió el mismo.

Clarificó Olivera que “nuestra propuesta está bien diferenciada porque pretendemos que la Municipalidad o la provincia tenga un playón de estacionamiento y de carga y descarga antes de entrar a la ciudad como lo hacen otras ciudades. Creo que si la ciudad ofrece eso a las empresas nacionales esto va a motivar más llegadas porque se logra llegar a ese lugar y a partir de ahí con mano de obra local se baja, eso también motivará el uso de camiones de menor porte para que esos a partir de ahí distribuyan la mercadería adentro de la ciudad, estoy convencido de que tendrá éxito porque ya lo hemos visto en otras ciudades, serán muchas más las empresas si brindamos esto a un costo menor que invertir un local o lo que son los gastos fijos cotidianos sabiendo que hoy la situación de los comerciantes es muy compleja”.

Fabián Cáceres

Por su lado, Cáceres lamentó la postura de los concejales de la oposición “queriendo justificar su voto negativo frente a una ordenanza que lo único que busca es mejorar la calidad de vida los formoseños diciendo que ‘hay un ministro de la Provincia que antes de que salga la ordenanza ya hacía referencia a dicho proyecto'”.

“Creo que si uno trabaja verdaderamente para los vecinos se va a preocupar para mejorar cualquier cuestión que haga a la vida de éstos”, lanzó.

Y siguió: “este proyecto se trató muchísimo, fue analizado en Comisión, se les acercó a los concejales de la oposición, primero muchos de ellos estaban de acuerdo, insertamos algunas modificaciones, todo el bloque justicialista aceptó modificaciones que los ediles de la oposición propusieron, demostrando de esta manera la apertura que tenemos; ellos siempre manifiestan su predisposición, pero a la hora de la verdad no es así”.

“Nosotros tenemos acá grandes empresas que traen sus productos a Formosa, a través de camiones que son conducidos por personas de otros lugares donde hay circulación viral, ingresan a la ciudad y reparten sus productos a los minoristas (entre 20 o 30). Estos choferes se bajan con su acompañante, tienen contacto directo con los comerciantes que puede llegar a contagiarse de covid-19”, expuso.

Recordó que el primer fundamento para este proyecto es que “nosotros cuidamos la salud de todos los vecinos de la ciudad”.

“El segundo fundamento tiene que ver con que nuestro microcentro es muy circulado y hay muchos minoristas afincados en las calles internas, estos camiones generan un caos en el tránsito y también rompen las arterias”, dijo expresando que luego es la comuna la que se debe ocupar de costear los gastos para su reparación y disparó que “estos grandes empresarios vienen a Formosa a comercializar y no dejan ni un peso en la ciudad, no tributan al Municipio ni a la Provincia, vienen y se van”.

“Estamos hablando de grandes empresarios foráneos, no hablamos del pequeño comerciante de Formosa”, reiteró el concejal.

Al ser consultado por la incidencia en los precios, respondió que “ese es otro justificativo erróneo” y acusó de que “la oposición defiende los intereses de los grandes empresarios”. “Es absurdo decir eso porque tenemos marcas que, si tienen distribuidoras en Formosa y sus productos salen mucho más baratos”, añadió.

Dejó en claro Cáceres que “lo que buscamos con esto es que los grandes empresarios vengan a invertir en mi ciudad, y esa inversión se convierta en una oportunidad genuina para ese formoseño que necesita trabajo; con esto se va generar mano de obra genuina formoseña”.

“Así como este empresario invirtió en Corrientes o Chaco que venga y también lo haga en Formosa”, señaló.

Por último, repitió que “los de la oposición son pro- empresas, y nosotros pro- trabajador, esa es a la diferencia que hay. Nosotros siempre vamos a en defensa de los trabajadores y ellos de la patronal”.