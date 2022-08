Derecho a réplica de Intendente de Perín ante denuncia por violencia de género

Compartir

El presidente de la Comisión de Fomento de Subteniente Perín, Diego Alberto Romero, utilizó el derecho a réplica tras las acusaciones de su ex pareja quien lo denunció por violencia de género.

«Ante la denuncia efectuada por quien fuera mi pareja por más de 6 años y madre de mis tres hijos menores que ha tomado estado público en un medio periodístico de gran circulación en el territorio provincial y en medios radiales de la capital provincial, me siento en la obligación de expresarme sobre los mismos, con la verdad y preservando la intimidad de los involucrados», comenzó diciendo.

«Antes que nada desmiento todas y cada una de las acusaciones que me formula públicamente. Nada más alejado de la verdad es que haya cometido algún acto de violencia, sea de género o por su condición de mujer o por cualquier otro motivo».

«Los hechos se desmienten por sí solos: tomo como ejemplo una de lascuestiones que se ventilan en el artículo periodístico, en cuanto afirma estar “sin poder conseguir la licencia por violencia de género cuya implementación aún no está instrumentada para el Estado provincial”. Lo cierto es que ante la crisis de pareja, que ya lleva varios meses, y estando al tanto de la legislación vigente, y la necesidad de evitar todo tipo de mala interpretación, ya que este tipo de acusaciones llevan un tiempo siendo expuestas en las redes sociales y en un medio de la localidad de Perín, se decidió no adoptar ningún tipo de medida que afecte su puesto laboral o implique la pérdida de sus ingresos, ya que si bien la misma es funcionaria de la Comisión de Fomento a cargo del área de Desarrollo Social, se encuentra residiendo en la ciudad de Formosa hace varios meses», contó.

A su vez, dijo que «otro hecho que se desmiente por sí solo es el relativo al fundamento de la medida de prohibición de acercamiento que solicitó la misma en sede judicial (Oficina de Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial), la que no tiene fundamento. Ya que desde hace varios meses que no tengo contacto con lamisma ni me acerco a la vivienda, y además la denunciante reside hacemucho tiempo en la ciudad de Formosa y en el caso mío en la localidad de Subteniente Perín, a una distancia de más de 250 kilómetros, y mi presencia en la ciudad de Formosa es escasa y por cuestiones estrictamente relacionadas con mis responsabilidades funcionales o políticas».

«Como expresara al comienzo, no pretendo exponer públicamente cuestiones de índole personal o de la intimidad, lo que será discutido en la causa judicial, con el fin de evitar profundizar el padecimiento y el dolor de muchos seres queridos que se ven afectados por esta exposición pública de hechos que son falsos y que pretenden únicamente dañarme. Todas las acusaciones en mi contra van a ser respondidas con las pruebas que se ofrecerán en el ámbito pertinente cuando me toque intervenir, por lo tanto no es necesario exponerlas públicamente».

«Lo que sí puedo asegurar, es que esta maniobra responde a intereses mezquinos de un sector de la oposición política a la gestión que llevo adelante en la Comuna, que ahora están utilizando cuestiones personales, tergiversando la realidad de los hechos y alentando este tipo de acciones, para intentar dañar mi imagen pública», señaló el Intendente de Perín.

«Como manifesté anteriormente, esta cuestión viene siendo expuesta todos los días, más precisamente desde los primeros días del mes de julio, en un medio local y luego publicadas en una cuenta de una red social. Desde el mencionado medio, lejos de informar, insistentemente se cuestiona sin ningún tipo de fundamento la gestión que llevo adelante, se me imputa delitos, se me insulta, y se promueve el odio constantemente».

Por último expuso que «ante este escenario lo que espero es el pronto esclarecimiento de los hechos que se me imputan en el ámbito que corresponde, los cuales insisto, son absolutamente falsos».

