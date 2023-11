Derrota de La Garra ante España en su segundo partido del TIE 2023 de Handball

La Selección de Eduardo Gallardo hizo un partido largo, pero terminó cayendo ante las europeas 20:26 por la segunda fecha del cuadrangular internacional que se lleva a cabo en Santander.

En la continuidad de la preparación para el Mundial, La Garra protagonizó un duelo con equivalencias ante España aunque no lo pudo sostener en los diez minutos finales y terminó sumando su segunda derrota en el Torneo Internacional de España. Ayer había debutado con caída frente a Serbia 18:28.

En un encuentro disputado en el Palacio de los Deportes de Santander, la Selección fue de menor a mayor, pasando de estar de tres goles abajo promediando la primera parte, a irse al descanso por la mínima, 11:12, y llegando a estar dos goles arriba en el ecuador del complemento. Sin embargo, España fue superior en el cierre y revirtió el tablero para quedarse con la victoria.

Como ayer ante Serbia, la Selección tuvo buenos pasajes en defensa si bien pagó un tanto la falta de efectividad en momentos claves del partido que le permitió a España recuperarse. Manuela Pizzo, con 7 tantos, fue la goleadora albiceleste y del partido, mientras que Marisol Carratú tuvo una actuación destacada en el arco y Carolina Bono lo propio en la primera línea.

Elke Karsten, como también había sucedido en el debut del cuadrangular, integró el banco de suplentes pero no tuvo minutos. En el otro encuentro de la segunda fecha del torneo, Japón venció a Serbia 38:22, resultado que a falta de una fecha lo deja como ganador del certamen. Todos los partidos del Torneo Internacional de España son transmitidos por la señal local Teledeporte.

Tras un comienzo de errores por ambos lados, España fue la que sacó la primera diferencia del partido con un mini parcial 2:0. Pizzo lanzó de más allá de los 9mts y cortó una sequía de 4 minutos sin gol, dandole paso al primer pasaje positivo nacional. La Garra empezó a encontrar espacios en la defensa española, llegó a 6mts y sacó penales para que la propia Pizzo -100% efectiva desde los 7mts- ponga el 3 iguales.

Si bien las europeas volvieron a escaparse en el tablero y sacar tres goles de ventajas, 5:8, llegando a los 20 minutos sostenido por un buen pasaje en el arco español de Zoqbi, Argentina ya venía experimentando un crecimiento principalmente en ataque con el ingreso desde el banco de Carolina Bono. Además, Carratú, que ya en el comienzo había sumado un par de atajadas, siguió construyendo esa buena performance para que todo el equipo gane en confianza e iguale las acciones y se vaya al descanso apenas un gol abajo con los goles de Bono en el final.

En el complemento, esas buenas sensaciones con que se cerró el primer tiempo se mantuvieron y La Garra protagonizó su mejor momento del partido. Carratú se quedó con el primer lanzamiento, Bono sumó dos goles más mostrando su variedad de recursos, primero de 9mts y después a pie firme, y la Selección pasó al frente por primera vez en el partido.

Recuperaciones de la defensa, sumado a un muy buen momento de Micaela Casasola en el posicional, le permitió incluso llegar a sacar dos de distancia, 16:14 llegando a los diez minutos del segundo tiempo. Tras un acercamiento de España, Casasola firmó un auténtico golazo para el 17:16 llegando a los diez minutos finales. Sin embargo, emergería nuevamente la figura de Zoqbi -elegida MVP del partido- para cerrar el arco durante varios minutos y con un parcial 5:0 las dueñas de casa volvieron a pasar al frente y quedarse con el triunfo.

Formación inicial: Marisol Carratú, Ayelén García, Malena Cavo, Micaela Casasola, Manuela Pizzo, Lucia Dalle Crode y Rocío Campigli.

Argentina (20:26 vs. España): Manuela Pizzo (7), Carolina Bono (5), Micaela Casasola (3), Giuliana Gavilán (2), Malena Cavo (1), Rocío Campigli (1), Ayelén García (1), Luciana Mendoza, Martina Romero, Elke Karsten, Lucia Dalle Crode, Macarena Gandulfo, Sofia Rivadeneira, Valentina Learreta, Valentina Brodsky, Leila Niño, Ayelén Rosalez y Marisol Carratú.