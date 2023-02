Derrota durísima: Argentina perdió con Dominicana y se quedó sin mundial

Si un partido podía equipararse por importancia al de esta noche había que remontarse a setiembre del 2011, en este mismo Polideportivo, pero con Puerto Rico de rival, en las semis del Preolímpico, que definía el pase a los Juegos Olímpicos.

Esa noche la cosa se resolvió en la última pelota. Ahora, se repetían los nervios y la tremenda importancia de un partido que decidía la clasificación a un torneo de los grandes. Pero esta vez la historia fue otra. Argentina cayó 79-75 y se quedó sin Mundial después de 41 años. Jean Montero fue la gran figura, con 22 puntos. Deck terminó con 27.

La presión fue el factor común a los dos equipos desde el minuto uno, pero con una Argentina bien armada, sostenida principalmente, como siempre que está, por el mago Campazzo, que fue el que controló el ritmo del partido. Él fue el encargado de meter presión en defensa, de correr contras y transiciones, de alimentar a Deck y de forzar faltas.

En ese esquema, Dominicana buscó jugar interior con Delgado y Vargas, pero Eloy se metió en 2 faltas muy temprano y mientras estuvo Delía, a Delgado no se le hizo fácil tampoco. Pero tampoco era el único problemas que representaba el equipo del Che, con muchas batallas juntos encima. Si bien Argentina manejaó diferencias habituales de entre 3 y 9 puntos (la máxima), cuando salieron sus principales figuras (Facu, Deck, Delía por su defensa y difícil reemplazo), se le complicó rápido.

Andrés Feliz, Víctor Liz y Andrés Suero forzaron cerca del cesto con penetraciones o tiros a distancia, por lo que los descansos de los 3 fueron escasos: 3 minutos Facu y Tortu y 6 Marcos en la primera mitad, que terminó favorable a Argentina 42-35 mientras los resultados de los otros partidos empezaban a definir que había que ganar sí o sí porque del otro lado no habría ayuda.

En el tercer cuarto llegó lo mejor de Argentina, con Campazzo manejando ataques rápidos y repartiendo alegrías y Deck definiendo como los dioses en ataques rápidos, y se llegó a los 17 de luz (59-42), pero entonces Dominicana tiró una zona primero, Argentina empezó a perder muchas pelotas y terminó el cuarto arriba por 10, pero con sensaciones encontradas.

El último período marcó la recuperación total de la visita, que jugó sin nervios, lo contrario a Argentina, que pese a poner en cancha rápido a Campazzo y Deck tras empezar sin ellos, no encontró ningún espacio para romper la defensa rival. Facu terminó enredado en su propia energía, se tomaron malas decisiones y Dominicana empezó a replicar con mucho acierto, sobre todo del lado de Montero.

La diferencia bajó a 5, cuando terminaban los partidos con victoria de México y Puerto Rico, por lo que no quedaban muchas posibilidades más que ganar. Y todo se puso negro. Dominicana metió una racha de 11-5, empató en 71, después pasó al frente, Lapro erró 2 libres y Vargas semi selló el triunfo con nun fantástico pick and roll terminado en bandeja. No hubo manera en el cierre. Dominicana fue merecido vencedor y estará en el Mundial. Argentina se quedó afuera por primera vez en 41 años. No alcanzó el esfuerzo de todos.

