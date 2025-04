Derrumbe financiero global impredecible: el Gobierno más atado a los dólares del FMI

El «viernes negro» en los mercados financieros del mundo fue mucho más que un derrumbe de las acciones y los bonos porque no se trató de una caída originada en una burbuja financiera de precios inflados, sino una respuesta a un fuerte giro proteccionista del comercio mundial impulsado por la suba de los aranceles dispuesta por Donald Trump.

El índice Dow Jones de la bolsa de Nueva York cayó 5,50%, el tecnológico 5,8% y en Argentina las acciones tuvieron una baja promedio de 7,3% mientras que los bonos cedieron entre 2.% y 3,5%. La tasa de riesgo país en 925 puntos marcó el alto nivel de incertidumbre de un mercado en el que hasta el oro, habitual refugio inversor en las crisis, cedió posiciones.

La virulencia del cambio de la principal potencia del planeta, que explica 13% de las importaciones y 10% de las exportaciones globales, se basó en una suba adicional de los aranceles de 10% a 50% a las importaciones estadounidenses entre las que se destacan el 34% de aumento para el ingreso de productos de China, 20% para los de la Unión Europea y 27% para Japón.

Para America Latina, Argentina incluida, el aumento del arancel es del 10% y genera impactos directos e indirectos importantes.

Un informe de Empiria, la consultora de Hernán Lacunza y Nicolás Gadano, sostiene que EE.UU. es el segundo destino de las exportaciones argentinas (combustibles, maquinarias) y que el aumento de aranceles representaría unos US$ 1.800 millones como impacto directo.

Después analiza cuatro posibles impactos indirectos a partir de los resultados en las primeras horas de la entrada en vigencia de la suba de los aranceles:

1) A diferencia de lo que se pronosticaba, «la primera reacción del mercado fue una depreciación de 2% del dólar a nivel mundial. Para el peso argentino atado al dólar (crawl del 1% mensual) es bueno dejar de apreciarse frente a las monedas de los socios comerciales».

2) Desvío del comercio: el 10% de arancel encarece entrar al mercado estadounidense pero en menor medida al encarecimiento de de los productos provenientes de otros países. Claro que, también, China podría buscar colocar sus productos en América Latina.

El impacto posible sobre el mercado de la soja lo analizó también Ricardo Arriazu al decir en una charla ante banqueros: «Trump lo que dice es que, si China pone aranceles a la soja, que ya lo hizo, yo lo que voy a hacer es dedicar esos 23 millones de toneladas que le exporta a China, a producir biodiésel, con lo que eso aumenta la demanda mundial de soja en 23 millones de toneladas. El impacto sería básicamente una suba en el precio de la soja».

3) Activos financieros: dice Empiria que «hasta que se termine de asimilar la noticia y se confirmen o descarten medidas del resto del mundo, la inversión real será menor y los precios de los activos financieros más volátiles con tendencia a la baja».

4) El cuarto punto es el costo de financiamiento. Sostiene que «el escenario de recesión con aumento de la inflación es el que más angustia a los bancos centrales, ya que el primero sugeriría baja de tasas y lo segundo, subas. Se espera que EEUU. y Europa bajen las tasas para combatir una posible recesión a costo de mayor inflación. Esto podría beneficiar a los países emergentes que compiten por capitales financieros».

La incertidumbre caracteriza a cualquier escenario proyectado y encuentra al Gobierno en un momento crucial en torno a la definición del avance del acuerdo con el FMI y del futuro esquema cambiario.

La posibilidad de que el primer desembolso del préstamo negociado con el FMI sea de US$ 8.000 millones había contribuido el jueves 3 de abril a serenar los ánimos al punto que, después de muchas jornadas, el Banco Central había podido comprar más dólares de los que vendió.

Pero la puesta en duda de la permanencia del esquema de «crawling peg» por el que el dólar oficial sube un 1% por mes, sigue en el tope de las inquietudes del mercado financiero local.

Tal vez la crisis global pueda modificar la posición del Gobierno y el FMI de «retocar» el régimen cambiario y el esquema del 1% se fortifique junto a la pérdida de gravitación del dólar «blend» que establece que se liquidan en el contado con liquidación el 20% de las exportaciones.

En última instancia, y en tiempos de crisis de incertidumbre, no vaya a ser que el Gobierno termine resaltando las virtudes del cepo cambiario y el dólar controlado tanto por el lado de los precios como de la intervención del Banco Central.

La búsqueda de refugios se generalizará en los próximos días de alta incertidumbre,