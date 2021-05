Desaconsejan el uso del vapor con hojas de Eucalipto para tratamiento de coronavirus

Compartir

Linkedin Print

Bibolini se refirió a las informaciones incorrectas que surgieron, especialmente en las redes sociales, en el contexto de pandemia. A la vez, informó que son 128 los pacientes en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del sistema público de salud.

En el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19, el médico infectólogo Julián Bibolini, exhortó a la población a no automedicarse con dexametasona, ya que podría tener consecuencias en la salud al no ser controlada por un profesional.

Cabe señalar que el fármaco sólo puede ser prescrito por un médico, y que es usado en pacientes graves de coronavirus que requieren oxígeno o ventilación mecánica. Esto quiere decir que, aunque se tengan síntomas de la enfermedad, si son leves, no debe administrarse, ya que podría ocasionar efectos secundarios.

Asimismo, Bibolini explicó que, como todos los esteroides, tiene importantes efectos secundarios y debe usarse con mucha cautela, ya que “es un medicamento corticoide y todos los corticoides en el uso o abuso, o la automedicación, puede generar gravísimos efectos adversos o serios problemas para la salud. Un profesional de salud debe brindar una indicación precisa y exacta para su administración”.

Vapor de agua,

sin hojas de Eucalipto

En otro orden, el especialista se refirió a las publicaciones en redes sociales que aseguran que inhalar vaporizaciones de eucalipto, ya sea en pomada o en hoja natural, ayudan a eliminar o aliviar los síntomas del nuevo coronavirus.

A lo que Bibolini aseguró que, si bien las nebulizaciones son una herramienta como ayuda a un paciente con sintomatología respiratoria, cualquier segmento del dispositivo casero o las hojas, en este caso de Eucalipto, pueden contener hongos, bacterias, virus o cualquier tipo de material inorgánico y son llevados directamente a la vía aérea de forma no regulada.

“Si la hoja tiene un hongo, uno inhala ese hongo que está en esa hoja y llega a los pulmones. Ya se han descrito infecciones por algunos hongos por inhalación de esporas que están en esas hojas; cuando se hace la infusión suben con las gotitas del vapor, no muere el hongo, pero sí se transporta y puede ser un riesgo en las personas que sus defensas estén bajas”, explicó el especialista.

Y, ante el riesgo potencial de introducir una infección directamente en los pulmones, recalcó que “preferiría que hagan el vapor sin las hojas”.

Parte médico

Sobre el parte médico, Julián Bibolini indicó que de 7.204 pacientes activos por COVID, 128 de ellos se encuentran en UTI; “la gran mayoría con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado”.

Las personas se encuentran internadas en diferentes nosocomios del sistema público de salud, principalmente en el Hospital Interdistrital Evita donde hay 66 pacientes en UTI, en el Alta Complejidad 27, en el Central 20, el Distrital N°8 seis, de la Madre y el Niño tres, y en el Dr. Cruz Felipe Arnedo de Clorinda, seis.

Por último, subrayó que “las personas que ingresan al respirador tienen una posibilidad de fallecer entre el 50 y el 80%, dependiendo de sus enfermedades preexistentes o la edad. En estos últimos tiempos tenemos varios fallecimientos de personas menores de 40 años de edad, creemos que se debe a la variante Manaos que está impactando terriblemente en nuestros ciudadanos”.

Compartir

Linkedin Print