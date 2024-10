Desafío de TikTok: adolescentes de la ciudad se graban rompiendo portones

En los últimos tiempos, una serie de incidentes ha causado inquietud entre los vecinos de distintos barrios de la ciudad de Formosa. Se trata de un nuevo reto viral que circula en la plataforma TikTok, en el que adolescentes, principalmente de colegios privados, patean los portones de viviendas en plena madrugada para luego salir corriendo. Este comportamiento ha despertado malestar y preocupación en la comunidad, afectada por el ruido y los daños materiales ocasionados.

El desafío, conocido como “portazo challenge”, consiste en que los jóvenes, en grupo, se aproximan sigilosamente a las viviendas y, con violencia, golpean los portones metálicos para luego filmarse mientras huyen. La grabación es luego subida a TikTok, buscando sumar visualizaciones y comentarios. Sin embargo, lo que para ellos parece un juego inofensivo, ha generado una ola de indignación entre los vecinos, muchos de los cuales aseguran haber sido víctimas de esta práctica en más de una ocasión.

“Es algo desesperante”, relató Ana, una vecina del barrio San Pedro, uno de los más afectados. “El portón de mi casa ya quedó marcado de tantos golpes que le dieron. No es solo el susto que te llevás en plena noche, es el daño que hacen, y lo peor es que no sabés cuándo van a volver”, expresó visiblemente molesta. Según cuenta, esta situación se ha vuelto tan recurrente que varios residentes decidieron instalar cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

Una broma de mal gusto que se expande

Lo que comenzó como un reto entre pocos adolescentes ha ido ganando popularidad en la ciudad. La mayoría de los participantes, señalan vecinos y autoridades, provienen de colegios privados de la zona, lo que ha generado sorpresa y decepción en algunas familias que no esperaban este tipo de conductas. “Estos chicos están en un entorno privilegiado, y uno pensaría que sus padres los educan para que respeten la propiedad ajena”, lamentó un vecino del barrio San Francisco, que también ha sido víctima del reto.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a grupos de adolescentes riendo mientras llevan a cabo el reto, sin considerar el impacto que su conducta tiene en los residentes. Además de los daños materiales, los vecinos se quejan del sobresalto que produce el estruendo de las patadas, especialmente en horas de la noche, cuando la mayoría se encuentra descansando. Algunos señalan haber sufrido crisis nerviosas debido a los sustos, mientras que otros temen represalias si enfrentan a los responsables.

La respuesta de las autoridades y las instituciones educativas

Frente a la creciente preocupación, las autoridades locales han comenzado a tomar cartas en el asunto. La policía de Formosa ha incrementado los patrullajes nocturnos en las zonas más afectadas y ha instado a los vecinos a realizar las denuncias correspondientes. “Entendemos que para muchos puede parecer una broma, pero esta conducta puede encuadrarse en delitos de daño a la propiedad privada y disturbios, y los responsables deben ser sancionados”, señaló un vocero de la fuerza.

Asimismo, varios colegios privados de la ciudad, de donde se presume que provienen la mayoría de los adolescentes involucrados, han emitido comunicados expresando su rechazo a este tipo de conductas. “La institución no tolera comportamientos que afecten la convivencia social ni que dañen la propiedad de los vecinos. Estamos trabajando en conjunto con los padres para sensibilizar a los alumnos sobre las consecuencias de estos actos”, expresó el director de un conocido colegio de la ciudad, quien prefirió no ser identificado.

A pesar de estos esfuerzos, muchos vecinos sienten que las medidas aún no son suficientes. “La policía pasa, pero cuando los chicos ya se fueron. Deberían sancionar de manera más fuerte a los padres también, porque si no, esto no va a parar”, comentó resignada una vecina del barrio El Porvenir, quien asegura que su familia ha sido víctima de este reto viral en tres ocasiones distintas.