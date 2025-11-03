Este miércoles 5 de noviembre a las 19 horas, se realizará la conferencia titulada “Desafíos Geopolíticos Argentinos: Ser o no ser”, a cargo del Coronel Mayor (R) Gabriel A. Camilli, un encuentro que invita a la reflexión y al debate sobre el presente y futuro estratégico de la Argentina en el contexto internacional actual.

La actividad se desarrollará en el Galpón “C” del Paseo Costanero y está abierta al público en general. Se trata de un espacio pensado para promover el análisis crítico de los escenarios geopolíticos que enfrenta el país, tanto en su política interna como en su posicionamiento regional y global.

El disertante, Gabriel A. Camilli, es Coronel Mayor retirado del Ejército Argentino y especialista en temas de defensa, estrategia y política internacional. A lo largo de su carrera ha participado en foros y conferencias sobre la seguridad regional, la soberanía nacional y los desafíos geopolíticos de América del Sur.