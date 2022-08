Desalojaron propiedad ocupada por la titular del Tribunal de Cuentas

Compartir

Linkedin Print

Ayer, en horas de la mañana, la señora Olga Duarte pudo recuperar sus terrenos ubicados en avenida Pueyrredón casi Gutnisky, los cuales habrían sido usurpados por la presidenta del Tribunal de Cuentas de Formosa, Dra. Miriam Esther Radrizzani. La mujer, logró su cometido después de litigar por 11 años y con un fallo judicial de por medio ordenando la restitución.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Duarte se mostró satisfecha y comentó que nunca pensó en desistir la lucha porque estaba segura de sus derechos. «Estoy muy bien, esto se da después de 11 años de litigar, de luchar, de andar, de escuchar mentiras y farsa», aseveró.

Seguidamente indicó que ese terreno es de ella porque «nosotros compramos cuando se hizo el loteo en la zona y los remataron. En el año 1965 compré con mi esposo, la avenida Gutnisky era un camino y no una avenida como lo es hoy. En 1975 pagamos todo e hicimos el título».

«Cuando mi esposo falleció hice la sucesión, y me encontré con que el lugar estaba amurallado. Me sorprendió lógicamente, entonces comencé a averiguar, me costó encontrar a quienes eran los que estaban haciendo eso. Cada vez que había feria judicial crecía más la construcción», continuó diciendo.

Asimismo, Duarte comentó que se trata de dos terrenos que juntos miden 20 por 40 metros y que además «tengo los títulos y los impuestos pagados, cuento con toda la documentación correcta».

Al ser consultada por los argumentos que habría utilizado la Dra. Radrizzani para ingresar al inmueble respondió que «con mentiras se quedó ahí, no sé cómo no recapacitó que lo que estaba haciendo no estaba bien».

«Para ingresar necesitamos del trabajo de un cerrajero, estuvo la Policía, la Oficial de Justicia, costó entrar porque desde adentro estaba sellada la puerta. No había gente adentro, las cosas que estaban antes se las llevaron, solamente estaban los perros», confió Duarte.

Por otro lado, la misma afirmó con tranquilidad que «a partir de ahora el terreno queda a mi disposición y ahora se está haciendo el muro de delimitación que es la parte mía con la otra».

«Estuve litigando 11 años, fue una lucha muy dura contra mentiras. Nunca pensé en darme por vencida porque tenía la certeza de que defendía lo mío, y que de ahora en más será para mis hijos. Yo conozco mis derechos y siempre tuve la esperanza de recuperar el lugar, hoy por fin se hizo realidad», culminó diciendo.

«Tiene que renunciar»

Por su lado, el diputado provincial de la UCR, Osvaldo Zárate recordó que la Dra. Miriam Esther Radrizzani asumió el cargo tras aceptar la propuesta girada a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo para cubrir esas vacancias tras la renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación de los anteriores miembros del área; a la vez insistió en que como funcionaria pública debe dar el «ejemplo» y ante lo ocurrido «tiene que renunciar».

«Después de este escándalo tiene que renunciar, creo que no le queda mucho margen. Todo lo realizado para quedarse con los terrenos habiendo un fallo en el medio demuestra que la impunidad a veces se impone a la Ley es lo que pasa en todos los organismos de Gobierno; acá los funcionarios son impunes porque hay una justicia cómplice, porque los poderes del Estado no funcionan como corresponde, y hay blindaje con aquellos que están congraciados, eso es lo que tenemos que terminar», lanzó el legislador.

«Nos parece grave que ya no actúe la Justicia desde hace tiempo, creo que lo que deben hacer es restituir la propiedad a la dueña, y esta persona que ocupa un cargo público debe dar el ejemplo, y no ahora sino hace rato. Esto no puede pasar con un funcionario que debe controlar al Estado, pero sin embargo intentó valerse de artilugios legales para no devolver algo que la Justicia le dijo que lo haga», finalizó Zárate.

Compartir

Linkedin Print