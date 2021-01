Desarrollan en Corrientes un carbón ecológico

Compartir

El emprendedor correntino Facundo Cabrera desarrolló, tras varios años de investigación, un carbón ecológico a partir de la reutilización de un desecho orgánico como la cascarilla de arroz.

“Tomé conciencia de que la industria del carbón necesitaba un cambio cuando vi las plantaciones de árboles; con este nuevo carbón, no sólo cuidamos los bosques nativos, sino que desarrollamos un negocio que puede durar muchos años”, afirmó Cabrera en declaraciones efectuadas hoy a Télam.

Según el emprendedor, se trata de “un producto no solamente innovador, sino también 100% sustentable y ecológico, que no depende de ningún árbol, disminuyendo así en gran escala el impacto que produce el consumo de carbón en el medio ambiente”.

Después de tres años de investigación, encontró en la cascarilla del arroz el elemento clave para la creación del carbón ecológico. “Corrientes es la capital del arroz, sin dudas teníamos la materia prima para desarrollarlo”, afirmó.

Así, agregó el joven emprendedor, se logró obtener un producto “100% producido en Corrientes, agregándole gran valor a la región”, que se diferencia del resto de los productos que existen hoy en el mercado argentino.

“BrasUP es carbón, no un reemplazo del carbón vegetal, sino que es uno nuevo y totalmente ecológico”, aseguró Cabrera, quien no buscaba un sustituto sino desarrollar otro carbón, pero “con una propuesta de valor y una verdadera responsabilidad social”.

Luego de su investigación, no sólo desarrolló el primer carbón ecológico, sino también la propia máquina con la que se realiza el carbonizado y trabaja en la instalación de una planta en el Parque Industrial de Corrientes.

