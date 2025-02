Desarrollo Humano informó que la vacuna antigripal 2025 aún no se encuentra disponible

A medida que se acerca el inicio de la temporada de invierno, se espera que el Ministerio de Salud de la Nación, como cada año, envíe las dosis necesarias para dar inicio a la Campaña Antigripal en todo el territorio formoseño.

La vacunación, que forma parte de las estrategias nacionales para prevenir y mitigar los efectos de la gripe, suele comenzar en marzo, pero aún no se ha iniciado la distribución de las dosis correspondientes para este año.

Desde la cartera sanitaria provincial, se informó que la vacuna antigripal 2025 aún no está disponible en los centros de salud ni hospitales del país.

La razón de esta espera radica en que el Ministerio de Salud de la Nación aún no ha comenzado con la distribución de las dosis a las provincias, un proceso que habitualmente se realiza a partir de marzo.

En diálogo con la prensa, el licenciado Julio Arroyo, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, explicó la situación. Arroyo destacó que, recientemente, algunas madres se acercaron hasta el Hospital de La Madre y el Niño para solicitar la dosis de la vacuna antigripal 2025, debido a la preocupación generada por la llegada de la temporada de gripe.

Sin embargo, el funcionario fue claro al aclarar que «esta vacuna aún no está disponible en ningún lugar del país».

Arroyo detalló que la distribución de las dosis de la vacuna antigripal por parte del Ministerio de Salud de la Nación está prevista para marzo, tal como ocurre todos los años.

Es en ese mes cuando comienza oficialmente la Campaña de Vacunación Antigripal, y los diferentes efectores sanitarios de la provincia estarán habilitados para administrar las vacunas a la población.

El objetivo de esta campaña es proteger a los grupos de riesgo, como niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, quienes son más vulnerables a las complicaciones graves que puede causar la gripe. La vacuna antigripal es una herramienta clave en la prevención de enfermedades respiratorias y la reducción de la carga en los sistemas de salud durante los meses más fríos del año.

Ante la inquietud de la comunidad, Arroyo pidió comprensión y paciencia a las personas que ya cuentan con indicación médica para recibir la vacuna antigripal, especialmente aquellas que se encuentran dentro de los grupos más vulnerables.

«Solicitamos a la población que aguarde hasta que comience la campaña para poder recibir la dosis correspondiente», expresó el licenciado.

A pesar de la espera, se espera que la vacunación comience en marzo de manera gradual, como sucede habitualmente, en los centros de salud públicos y hospitales de toda la provincia.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias instan a la comunidad a continuar con las recomendaciones básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos y el uso de barbijos en caso de síntomas respiratorios, para evitar la propagación del virus de la gripe.

La Campaña Antigripal 2025 se presenta como una herramienta fundamental para la protección de la salud pública en Formosa y en todo el país.

Como cada año, se espera que la vacunación sea una medida efectiva para prevenir brotes de influenza y reducir la carga sobre el sistema de salud en la temporada invernal.